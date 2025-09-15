İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2025 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2901
  • EURO
    48,6237
  • ALTIN
    4863.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail kabinesinde yolsuzluk çatlağı: Bakanın ofisini polis bastı
Dünya

İsrail kabinesinde yolsuzluk çatlağı: Bakanın ofisini polis bastı

İsrail polisi, aşırı sağcı Sosyal Eşitlik ve Kadının Statüsünü Güçlendirme Bakanı May Golan'ın ofisine sabah saatlerinde yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın düzenledi. Öte yandan yerel basın, polisin sabah saatlerinde gözaltına aldığı şüphelilerden birinin aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşunun başkanı ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yakın arkadaşı olduğunu yazdı.

AA15 Eylül 2025 Pazartesi 16:16 - Güncelleme:
İsrail kabinesinde yolsuzluk çatlağı: Bakanın ofisini polis bastı
ABONE OL

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" birimi, yolsuzluk, dolandırıcılık ve vergi mükelleflerinin parasını kötüye kullanmakla suçlanan Bakan May Golan'ı "şüpheli" sıfatıyla sorguya çağırdı.

İsrail polisi, Bakan Golan'ın Batı Kudüs'teki ofisine ve yakınlarının evlerine baskınlar düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Golan'ın danışmanının da olduğu ve evinde yapılan aramada esrar çiftliği bulunduğu belirtildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere polis merkezine sevk edildiği ve bir sanığın ise bugün ilerleyen saatlerde Rishon LeZion Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutukluluğunun uzatılması için hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Öte yandan yerel basın, polisin sabah saatlerinde gözaltına aldığı şüphelilerden birinin aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşunun başkanı ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yakın arkadaşı olduğunu yazdı.

İSRAİLLİ BAKAN HAKKINDA YOLSUZLUK İDDİASI

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, şubat ayında aşırı sağcı Bakan Golan'ın vergi mükelleflerinin parasını kötüye kullandığı ve yakınlarına bakanlıktan maaş bağlattığı iddialarını gündeme getirmişti.

Basına yansıyan söz konusu iddialara ilişkin aylar önce soruşturma başlatılmıştı.

İsrailli Bakan ve yakınları ise haklarındaki iddiaları reddetmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.