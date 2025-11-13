İsrail kabusu yaşıyor: Türkiye iki cepheden boğazımızı sıkmak üzere

İsrael Hayom gazetesinde yer alan habere göre, pek çok kişinin gözden kaçırdığı bir gerçeğin olduğu, bunun ise Ankara'nın 2 bin Türk askerini ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında Gazze Şeridi'ne konuşlandırmayı istediği ifade edildi.

TÜRK BAYRAĞI GAZZE'DE DALGALANIYOR

Ankara'nın Türk ve Filistinli yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'de Türkiye'nin görünürlüğünü artırdığının altı çizilen haberde, Türk posterleri ve bayraklarının, enkaz temizleme ve rehineleri arama çalışmalarında kullanılan buldozerler de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nde dalgalanmaya başladığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Trump arasında ilişkilerin hızla geliştiği ifade edilen haberde, ABD Başkanı'nın Katar'ın yanı sıra Türkiye'yi de Gazze konusunda lider olarak gördüğü belirtildi.

"TÜRKİYE BİZİ KUŞATMAK İSTİYOR"

Türkiye'nin Orta Doğu jeopolitiğini aktif olarak şekillendiren önde gelen bir bölgesel güç olarak statüsünü yükselttiği ifade edilen haberde, Ankara'nın İsrail'i kuşatmak ve bölgesel konumunu zayıflatmak istediği aktarıldı.

İsrail'in başta askeri olmak üzere teknoloji ve ekonomik açıdan en zorlu bölgesel rakibi olarak Türkiye'yi gördüğü dile getirilen haberde, Türkiye'nin Orta Doğu'da Sünni İslam liderliğini teslim etmeye çalıştığı aktarıldı.

TÜRKİYE, İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ OPERASYONEL ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLADI

Gazze'deki Türkiye hayranlığının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a yakınlığı ve ABD başkanının Türk lidere gösterdiği yakınlığın Ankara için önemli bir kazanç olduğu ifade edildi. Türk sivil yardım gruplarının artan etkisiyle güçlenen Gazze Şeridi'ndeki Türk varlığının, İsrail'in manevra alanını ve Gazze'deki operasyonel özgürlüğünü kısıtladığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i dizginlemek için Trump üzerindeki nüfuzunun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güneyde Gazze ve kuzeyde Suriye üzerinden İsrail'i kıskaca alma fırsatı sunabileceği ifade edildi.

Türkiye'nin askeri gücüne de vurgu yapılan haberde ayrıca, Tel Aviv'in Gazze'de herhangi bir Türk askeri varlığına kararlılıkla karşı koymaya devam etmesi gerektiği ve yaratıcı bir şekilde Washington ile yakın koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiği dile getirildi. Haberde son olarak, Mısır-Suudi Arabistan-BAE ekseniyle birlikte çalışarak Türkiye'nin Gazze Şeridi'ndeki rolünün en aza indirilmesi gerektiğinin altı çizildi.