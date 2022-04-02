İsrail Kaddafi'nin arabulucu olmasını istedi! Özel bir jetle Tel Aviv'e uçtu

Libya devrik lideri Muammer Kaddafi'nin danışmanlarından Ürdünlü iş kadını Daad Sharab kaleme aldığı kitabında İsrail'in, 2007'de Gazze'de yaşanan çatışmaların ardından Filistinlilerle yapılmak istenen müzakereler için Kaddafi'nin arabulucu olmasını istediğini iddia etti.

Sharab, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in, Kaddafi'nin Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in yerine arabulucu olmasını ve barış görüşmelerinin Libya'nın ev sahipliğinde yapılmasını önerdiğini ileri sürdü.

Sharab kitabında kendisinin İsrail'in tahsis ettiği özel bir jetle, Amman'dan Tel Aviv'e gizlice uçtuğunu ve burada Peres ile bir otel odasında buluştuğunu anlattı.

Peres'le buluşan Sharab, "Gazze'de her gün Filistinlileri öldürüyorsunuz." diyerek tokalaşmayı reddettiğini iddia etti.

Peres'in soğukkanlılığını koruyarak, İsrail'in "Filistinlilerle bir tür anlaşma imzalayarak Gazze sorununu çözmek" istediğini söyleyen Sharab, "Peres, Kaddafi ideal bir arabulucu olur dedi." ifadelerini kullandı.

Sharab kitabında, Peres'in ona, Libya'ya gitmeye veya Kaddafi'yle tarafsız bir ülkede buluşmaya hazır olduklarını söylediğini öne sürdü.

"KADDAFİ GARANTİ İSTEDİ"

Sharab, Peres ile buluşmasında Ürdün'ün ideal bir lokasyon olacağı konusunda anlaştıklarını ve Kaddafi'nin ise görüşmeyi gizli kalması şartıyla kabul ettiğini ileri sürdü.

Sharab kaleme aldığı kitabında konuya dair şunları söyledi:

"Albay (Kaddafi), İsrail ile bir masa etrafında oturmak gibi riskli bir adımı atmak istemedi, bunun birçok Libyalıyı öfkelendireceğini ve görüşmelerin olumsuz sonuçlaması durumunda kendi başarısızlığı olarak lanse edileceğini düşünüyordu.

Libya halkının İsrail ile görüştüğünü öğrenmesi halinde ülke içinde eleştirilmesinden tedirgin olan Kaddafi, görüşmelerin başarısız olması ve görüşmenin daha sonra sızdırılması halinde garanti olarak Ürdün Kralı Abdullah'ın İsrail ile olan barış anlaşmasını bozmasını talep etti. Ama bu talep kabul edilmediği için arabuluculuk rolü de boşa çıkmış oldu.

İsrail'in bu yaklaşımı, Albay'ın (Kaddafi) egosunu daha çok besledi."

Star Gazetesi