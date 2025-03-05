İsrail karıştı! ''Hükümeti yanılttınız'' suçlaması

İsrail'de Hamas'ın ülke tarihindeki en büyük ve sürpriz saldırılarından biri 7 Ekim'de Gazze'den başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının sorumluluğuna ilişkin güvenlik teşkilatından gelen değerlendirme raporlarına ilişkin tartışma devam ediyor.

Ordunun ardından İsrail iç istihbarat teşkilatı Şabak'ın 7 Ekim'de siyasi iradeyi de eleştiren raporuna İsrail Başbakanlığından yanıt geldi.

İsrail Başbakanlığı, teşkilatın son ana kadar hükümeti yanlış bilgilendirdiğini belirterek, Şabak'ın raporunun "teşkilat ve liderinin devasa başarısızlık ve ihmaline yanıt vermediğini" savundu.

Şabak'ı "istihbarat fotoğrafını doğru okuyamamakla" suçlayan İsrail Başbakanlığı, 7 Ekim'den günler öncesinde, 1 Ekim'de, istihbaratın "Hamas'ın sükunet istediği, bir saldırı başlatmayacağı, bunun yanı sıra Hamas'a jestler yaparak barışın sağlanabileceği yönünde tavsiye aldıklarını" paylaştı.

Başbakanlık, Şabak'ın, Gazze ve Lübnan'da şahin politikalardan ve suikastlerden uzak durmanın yanı sıra Gazze'ye ekonomik iyileştirmeler yapılması yönünde görüşleri savunduğunu belirtti.

İsrail güvenlik teşkilatında 2018'de hazırlanan "Eriha'nın Duvarları" isimli bir raporda, Hamas'ın 7 Ekim saldırısının farkına vardığı ancak görmezden geldiğine ilişkin ihlal için Şabak'a yüklenen İsrail Başbakanlığı, "Şin-Bet Direktörü (Ronen Bar), saldırının yaşandığı gece Başbakan'ı uyandırmayı uygun görmedi. En basit ve kesin karar." ifadesine yer verdi.

İsrail hükümeti ve başta 7 Ekim'de koltuktaki Başbakan Netanyahu, 7 Ekim'e ilişkin sorumluluğu üstlenmekten kaçınmakla eleştirilirken o gün yaşananlara ilişkin devlet komisyonu kurulmasına "savaşın bitmediği" gerekçesiyle karşı çıkıyor.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şabak, 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" saldırısına ilişkin soruşturma ile kurumun "başarısız olduğunu" kabul ederek hükümetin Gazze politikasının 7 Ekim'deki "başarısızlıkta" rolü olduğunu savunmuştu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır'ın tutumunun Filistin halkının yerinden edilmesini reddeden Filistin tutumuyla "örtüştüğünü" belirterek, "önceliğin ateşkes, İsrail'in çekilmesi ve Gazze'deki Filistin hükümetinin güçlendirilmesi olduğunu" vurguladı.

06.48 Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası planında koordinasyonu sağlamak için ABD ve Avrupa ile temas halinde olduklarını açıkladı.

05.21 Beyaz Saray, Arap liderlerin Gazze'nin yeniden inşasına yönelik planına katılmadıklarını belirterek, "Başkan Donald Trump'ın Gazze'yi Hamas'tan arındırarak yeniden inşa etme vizyonunun arkasında duruyoruz." açıklamasını yaptı.

05.11 Mısır'ın, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için "Arap planı" hazırladığı ve operasyonun maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı bildirildi.

03.50 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurma kararına tepki gösterdi.

02.22 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen bir operasyonda Hamas'ın Cenin sorumlusu Isser Saadi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

01.42 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

01.26 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin "önemli önceliğe" sahip olduğunu belirtti.

01.01 İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki sürpriz saldırısına ilişkin raporunu açıklayan İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) değerlendirmesinde "Şabak teşkilatı ve liderinin devasa başarısızlık ve ihmaline yanıt vermediğini" savundu.

00.09 Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Filistin meselesine adil ve kapsamlı çözüm getirecek bir planın benimsenmesi ve "İsrail-Filistin çatışmasının ortadan kaldırılması" için Arap ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump ve uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

00.00 İsrail Dışişleri Bakanlığı, Olağanüstü Arap Zirvesi'nde kabul edilen Gazze Şeridi'nin yeniden imar edilmesine ilişkin plana karşı olduğunu duyurdu.