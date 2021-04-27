İsrail' karşı direnişin sembol isimlerindendi! Hafız Selame vefat etti

AA 27 Nisan 2021 Salı 05:31 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 05:31

Mısır'da, İsrail işgali sürecinde Süveyş kentindeki halk direnişine liderlik eden Şeyh Hafız Selame, 96 yaşında vefat etti.

Yarı resmi el-Ahram gazetesinin haberine göre, Şeyh Selame, sağlığının bozulması üzerine Kahire'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şeyh Selame'nin cenazesinin, Süveyş'teki Selam kenti büyük mescidinde yapılacak cenaze töreninin ardından defnedileceği belirtildi.

Mısır yakın tarihinde unutulmayacak etkin siyasi ve sosyal role sahip ve Mısır İsrail savaşının sembol isimlerinden Şeyh Hafız Selame, 6 Aralık 1925'te Süveyş'te dünyaya geldi.

Şeyh Selame, 1973 Mısır-İsrail savaşında Süveyş kentinin savunulmasında silahlı halk direniş hareketine komutanlık yapmıştı.

El-Ezher Üniversitesinde vaiz olarak görev yapan Şeyh Selame, Yıpratma Savaşı olarak bilinen 1967-1970 arasında Sina'da İsrail kuvvetlerine karşı silahlı halk mücadelesinin koordinesini de yürütmüştü.