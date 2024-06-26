İsrail, Katar merkezli Al Jazeera'nın kalıcı olarak kapatılmasını istiyor

Haaretz gazetesinin haberine göre, 5 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması teklifi oy birliğiyle kabul edilen Al Jazeera televizyonunun kalıcı olarak kapatılmasına ilişkin yasa tasarısı Mecliste görüşüldü.

Ön oylaması onaylanan tasarıda, hükümetin İsrail'deki yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini, "ülkenin güvenliğine zarar verdiğine" karar verilmesi halinde 45 gün süreyle durdurmasına izin veren hükmün uygulamaya konulması talep ediliyor. Konuya ilişkin geçici kararın süresinin temmuz sonunda dolması bekleniyordu.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, oylamadan önce Adalet Bakanlığının geçici kararının kalıcılaştırılmasına karşı olduğunu söyleyerek, kanalın tamamen kapatılması gerektiğini savundu.