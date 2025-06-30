İsrail katliamının sürdüğü Gazze için ateşkes teklifi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinde yayın yapan "ON" isimli televizyon kanalına İsrail saldırıları altındaki Gazze'de ateşkes meselesine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD ve Katar ile birlikte Mısır'ın da arabuluculuk yaptığı Gazze'deki ateşkes görüşmelerine ilişkin Abdulati, "Şu anda önerilen ve bizim de üzerinde çalıştığımız şey Gazze'de 60 günlük bir ateşkes sağlanması karşılığında bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasıdır." dedi.

Abdulati, Gazze'ye en kısa sürede insani yardım ve tıbbi malzeme ulaştırılmasına vurgu yaparak, böylece uygulanması durumunda "ateşkesin sürdürülmesi için gerekli ivmenin kazanılmasının" ve bu şekilde 19 Ocak'ta imzalanan ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına geçilmesinin ümit edildiğini aktardı.

Gazze'de ateşkesin geleceğine ilişkin Abdulati, "Sürdürülebilir bir çözüm ve sürdürülebilir bir ateşkes umuyoruz. Şu anda konuştuğumuz şey bunun ilk adımıdır." diye konuştu.

Abdulati, ABD'nin Gazze'de çözüme yönelik "kapsamlı bir vizyon ortaya koyduğunu" belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın vizyonunu takdir etti.

İsrail ile İran arasındaki ateşkesin ardından ABD'nin Gazze'de ateşkese odaklandığına işaret eden Abdulati, ABD'nin, "gelecekteki herhangi bir anlaşmanın ateşkesin sürdürülebilirliği için yeterli garantiler içermesi gerektiği anlayışını" benimsediğini ifade etti.

Abdulati, İsrail'in ateşkesten sonra Gazze'ye yeniden saldırmaması gerektiğine vurgu yaparak, "İsrail, anlaşmaya vardıktan sonra Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatırsa, bu durum bölgede büyük bir tehdit ve istikrarsızlık kaynağı olacaktır." dedi.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması" konusunda uzlaştıkları iddiasında bulunmuştu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 700 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu 256 tahliye ve barınma merkezini hedef aldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için harcanan çabaları görüştü.

İsrail ordusunun Gazze'de yardım dağıtımı için kullanılan bir depoyu bombalaması sonucu en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla yapılan görüşmelere arabulucu ülkelerden Mısır, "Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesi kapsayan bir anlaşma üzerinde çalışıldığını" açıkladı.

Norveç'in en büyük emeklilik fonu KLP, İsrail ordusuna silah sattıkları gerekçesiyle ABD merkezli Oshkosh Corporation ve Almanya merkezli ThyssenKrupp şirketlerine yatırım yapmayacağını duyurdu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yaklaşık 200 zeytin ağacını sökerek tahrip etti.

Uluslararası hukukçular, İsrailli askerlerin Gazze'de gıda dağıtım noktalarında insani yardım bekleyen silahsız Filistinli sivilleri kasıtlı olarak ateş açarak öldürmesini, onlarca yıldır görülen Filistinlilere yönelik İsrail'in suçlarının en açık örneği ve soykırım suçunun sistematik bir parçası olarak görüyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İrlandalı müzik grubu "Fontaines D.C." İstanbul konserinde Filistin'e destek mesajı verdi.

İngiltere'de düzenlenen "Glastonbury Festivali"nde sahne alan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan'ın, performansı sırasında "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atması nedeniyle ABD'ye girişinin engellenebileceği ileri sürüldü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da içinde yaklaşık 1 milyon dolarlık ekipmanların bulunduğu belirtilen, İsrail ordusuna ait "güvenlik" noktasını kundakladı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, İsrail ordusunun bugün sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tuffah Mahallesi ile Cebaliye el-Beled ve en-Nezle bölgelerinde, içerisinde sivillerin bulunduğu en az 19 evi doğrudan hedef alarak yıktığını duyurdu.

İsrail'de bazı bakanların, Gazze'de Hamas'ın henüz yenilmediğini ve Tel Aviv yönetiminin, savaş için belirlediği hedeflerin de gerçekleşmediğini düşündüğü iddia edildi.

01.54 Washington'u ziyaret edecek İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için baskıyla karşılaşacağı bildirildi.

01.00 İsrail'de Gazze Şeridi'ne saldırılar ile esir takası ve ateşkes anlaşması gündemiyle akşam saatlerinde yapılan kabine toplantısından bir karar çıkmadığı bildirildi.

- GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ İSRAİL SALDIRILARININ BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürme, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi yöntemleri içeren, Uluslararası Adalet Divanı kararlarına rağmen sürdürülen bir "soykırım savaşı" yürütüyor.

ABD destekli saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 190 bin Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı. En az 11 bin kişi kayboldu, yüz binlercesi ise yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in 18 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi, yaklaşık 2,4 milyon nüfusa ev sahipliği yapıyor. Saldırılarda 1,5 milyon Filistinli evsiz kaldı.

İsrail, onlarca yıldır Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarını işgal etmeye devam ediyor ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını reddediyor.