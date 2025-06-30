İsrail katliamının sürdüğü Gazze için ateşkes teklifi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinde yayın yapan "ON" isimli televizyon kanalına İsrail saldırıları altındaki Gazze'de ateşkes meselesine ilişkin açıklamada bulundu.
ABD ve Katar ile birlikte Mısır'ın da arabuluculuk yaptığı Gazze'deki ateşkes görüşmelerine ilişkin Abdulati, "Şu anda önerilen ve bizim de üzerinde çalıştığımız şey Gazze'de 60 günlük bir ateşkes sağlanması karşılığında bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasıdır." dedi.
Abdulati, Gazze'ye en kısa sürede insani yardım ve tıbbi malzeme ulaştırılmasına vurgu yaparak, böylece uygulanması durumunda "ateşkesin sürdürülmesi için gerekli ivmenin kazanılmasının" ve bu şekilde 19 Ocak'ta imzalanan ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına geçilmesinin ümit edildiğini aktardı.
Gazze'de ateşkesin geleceğine ilişkin Abdulati, "Sürdürülebilir bir çözüm ve sürdürülebilir bir ateşkes umuyoruz. Şu anda konuştuğumuz şey bunun ilk adımıdır." diye konuştu.
Abdulati, ABD'nin Gazze'de çözüme yönelik "kapsamlı bir vizyon ortaya koyduğunu" belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın vizyonunu takdir etti.
İsrail ile İran arasındaki ateşkesin ardından ABD'nin Gazze'de ateşkese odaklandığına işaret eden Abdulati, ABD'nin, "gelecekteki herhangi bir anlaşmanın ateşkesin sürdürülebilirliği için yeterli garantiler içermesi gerektiği anlayışını" benimsediğini ifade etti.
Abdulati, İsrail'in ateşkesten sonra Gazze'ye yeniden saldırmaması gerektiğine vurgu yaparak, "İsrail, anlaşmaya vardıktan sonra Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatırsa, bu durum bölgede büyük bir tehdit ve istikrarsızlık kaynağı olacaktır." dedi.
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması" konusunda uzlaştıkları iddiasında bulunmuştu.
01.54 Washington'u ziyaret edecek İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için baskıyla karşılaşacağı bildirildi.
01.00 İsrail'de Gazze Şeridi'ne saldırılar ile esir takası ve ateşkes anlaşması gündemiyle akşam saatlerinde yapılan kabine toplantısından bir karar çıkmadığı bildirildi.
- GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ İSRAİL SALDIRILARININ BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürme, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi yöntemleri içeren, Uluslararası Adalet Divanı kararlarına rağmen sürdürülen bir "soykırım savaşı" yürütüyor.
ABD destekli saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 190 bin Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı. En az 11 bin kişi kayboldu, yüz binlercesi ise yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
İsrail'in 18 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi, yaklaşık 2,4 milyon nüfusa ev sahipliği yapıyor. Saldırılarda 1,5 milyon Filistinli evsiz kaldı.
İsrail, onlarca yıldır Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarını işgal etmeye devam ediyor ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını reddediyor.