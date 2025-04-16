İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2025 Çarşamba / 18 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1321
  • EURO
    43,6518
  • ALTIN
    4078.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail katliamlarına devam ediyor! 2'si çocuk 22 Filistinli hayatını kaybetti
Dünya

İsrail katliamlarına devam ediyor! 2'si çocuk 22 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin sabah saatlerinde farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk 22 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 20:11 - Güncelleme:
İsrail katliamlarına devam ediyor! 2'si çocuk 22 Filistinli hayatını kaybetti
ABONE OL

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şaaf Mahallesinde bir evi topçu atışıyla hedef aldığı saldırıda ikisi çocuk 3 kişi öldü.

Savaş uçaklarının Tuffah Mahallesinde Hasuna ailesinin evini hedef aldığı saldırıda ise 10 Filistinli öldü, 13 kişi yaralandı.

İsrail'in Zeytun Mahallesine insansız hava aracıyla (iHA) düzenlediği saldırıda 2, Şucaiyye Mahallesini hedef alan saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri Cibaliya Nezle bölgesinde bir evi hedef aldığı saldırıda ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bu saldırılarla eş zamanlı olarak İsrail ordusu topçu atışıyla Gazze kentinin doğusundaki Tuffah, Zeytun, Şucaiyye, Şaaf bölgelere yoğun ve aralıksız saldırı düzenledi, helikopterlerden ateş açıldı.

NUSAYRAT VE BUREYC MÜLTECİ KAMPLARI HEDEFTE

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampının doğu ile Bureyc Mülteci Kampı çevresi bombalandı.

İsrail'in daha önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda yer alan Huzaa beldesine düzenlediği saldırıda yaralanan 1 Filistinli de hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentinin Karara beldesine dron ile düzenlenen saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Han Yunus'un batısındaki Mevasi açıklarında ise bir balıkçı teknesi hedef alan İsrail askerleri 2 Filistinliyi yaraladı.

İsrail güçleri, Han Yunus'un doğusundaki Fahari beldesinde yer alan bir eve hava saldırısı, kentin güneyindeki Menara mahallesine de topçu saldırısı düzenlendi.

Güneydeki Refah kentinde yer alan yerleşim alanları da helikopterlerle hedef alınmaya devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.