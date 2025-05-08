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Dünya

İsrail katliamlarına devam ediyor! Gazze'de 23 Filistinli daha hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk, 23 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 23:44 - Güncelleme:
İsrail katliamlarına devam ediyor! Gazze'de 23 Filistinli daha hayatını kaybetti
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Tel er-Rabi İlkokulu yakınında "Reyyan" ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Arama kurtarma ekipleri, evin enkazı altında hayatta olduğu düşünülen bir kadını kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında, yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlenen topçu saldırısında 1 kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Aynı bölgede, Es-Sumud Kampı çevresinde de bir çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralandı.

Yerel kaynaklar, Han Yunus açıklarında İsrail donanmasının saldırısında 2 balıkçının yaralandığını, ayrıca kentin "Batn es-Semin" bölgesinin topçu atışlarıyla hedef alındığını aktardı.

1 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İsrail'in birkaç gün önce Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği bombardıman sonrası kaybolan 1 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Emel Oteli'nin arkasında "Ebu Hasira" ailesine ait balık yetiştirilen dükkanı bombaladı.

Saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı girişinde ev eşyaları satan bir dükkanı bombalaması sonucu 2'si çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti, 4'ü çocuk, 5'i kadın 27 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde İsrail savaş uçakları bir stadyum yakınında "El-Zaanin" ailesine ait evi vurdu, saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

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