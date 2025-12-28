İsrail medyasında çıkan haberde, Türk politikasında yaşanabilecek olası bir değişikliğin, İsrail'in bölgedeki hareket serbestisini ciddi biçimde kısıtlayabileceğine vurgu yapıldı.

Zman haber sitesi, mevcut gerilimin başka bir alanda patlak verme ihtimalinin de bulunduğunu, bu alanların başında, İsrail ile Türkiye'nin zorunlu olarak etkileşim içinde olduğu Suriye'nin geldiğini aktardı.

Habere göre, Türkiye'nin Suriye üzerinde İsrail'in hava faaliyetlerini zorlaştırabilecek adımlar atma ihtimali giderek daha fazla tartışılıyor. Bu adımlar arasında hava savunma sistemlerinin aktif şekilde işletilmesi ve Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait üslerden keşif uçuşları yapılması gibi seçenekler yer alıyor.

Haberde, Türkiye'nin Suriye sahasına, özellikle de havadan müdahil olması durumunda, İsrail'in İran'a yönelik olası yeni operasyonlarında ciddi zorluklarla karşılaşabileceği belirtildi. Türkiye'nin devreye girmesinin, İsrail açısından önemli bir stratejik sorun alanı oluşturabileceğine vurgu yapıldı.

'SEÇENEKLER AZALIYOR ANLAŞMAYA UYUN'

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın İletişim Danışmanı Ahmed Muveffaq Zeydan, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya uyarılarda bulundu. Zeydan, "SDG'nin elindeki seçenekler azaldı. Bu gücün, geçen 10 Mart'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmaması konusundaki sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Zeydan ayrıca, Suriye'deki yeni döneme yönelik halk desteğinin çok büyük olduğuna vurgu yaptı.