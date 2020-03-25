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Dünya

İsrail koronavirüsle mücadele için ABD ile Körfez ülkelerinden 10 bin solunum cihazı alacak

İsrail yönetiminin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ABD ile Körfez ülkelerinden 10 bin solunum cihazı almayı planladığı belirtildi.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 07:23 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 07:23
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (Makan) göre, Başbakan Binyamin Netanyahu dün akşam yazılı bir açıklama yaparak, tıbbi ekipman eksikliği nedeniyle bu ihtiyacı dışarıdan karşılamak üzere İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat liderliğinde bir ekip kurulduğunu ifade etti.

Haberde, bu bağlamda ABD ve bazı Körfez ülkelerinden 10 bin solunum cihazı satın alınmasının planlandığı aktarıldı ancak ayrıntı verilmedi.

İsrail'de 3 bin solunum cihazının bulunduğu ancak salgının artması durumunda binlerce cihaza ihtiyaç olacağı kaydedildi.

İsrail Kanal 13 Televizyonu dün yayımladığı bir haberde, acil servis depolarında sadece 50 adet solunum cihazı kaldığını duyurmuştu.

İsrail Sağlık Bakanlığı dün, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 1930'a ulaştığını açıklamıştı.

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