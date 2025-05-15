İsrail köşeye sıkıştı: Birlikte hareket etmezsek çok şey kaybederiz

İsrail basınına göre, ateşkes müzakerelerinde yer alan İsrailli bir yetkili, ABD'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması için kararlı olduğunu ve onlarla hareket etmeyenin çok şey kaybedeceğini söyledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmasını öngören bir plan hazırladığı öne sürüldü.

Arabulucu ülkelerin destek verdiği plana Hamas'ın da olumlu baktığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise savaşı sona erdirmeyi düşünmediği ve geçici bir ateşkesten yana olduğu belirtildi.

Netanyahu'nun, ABD'nin İsrail ve Hamas üzerinde anlaşma için ağır baskı kurduğu süreçte ofisinde bir güvenlik istişare toplantısı yaptığına dikkati çekildi.

Müzakerelerde yer alan üst düzey bir İsrailli yetkilinin, ABD'lilerin tavrının çok net olduğunu belirterek, "Kararlılar, onlarla birlikte hareket etmeyen herkes çok şey kaybedecek." dediği aktarıldı.

Öte yandan Netanyahu, X hesabından yayımladığı videoda, ofisinde gün boyunca müzakereler üzerine çalıştıklarını ve çalışmaların henüz bitmediğini, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile görüşeceğini söyledi.

Netanyahu, öğle saatlerinde Doha'daki Witkoff ile telefonda görüştüğünü hatırlattı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02.35 Dondurma markası Ben&Jerry's'in kurucularından Ben Cohen, Gazze'ye insani yardımın yetersizliğini protesto etmek amacıyla ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr'a tepki gösterdiği sırada gözaltına alındı.

01.45 Gazze İçişleri Bakanlığı, hasta ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bölgelere saldırı tehdidinde bulunan İsrail'i, halkı evlerinden zorla göç ettirerek uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

00.04 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatması ve girişleri engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi dışındaki depolarda bekleyen hayat kurtarıcı insani yardımların bozulacağı uyarısında bulundu.

00.00 Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri yoğun ve şiddetli hava saldırılarıyla hedef almasının sivillerin son sığınağını ve hayatta kalma şansını yok etmek anlamına geldiğini belirtti.

- ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 749 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 607 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 862'ye, yaralıların sayısı 119 bin 648'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese ara bulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" bildirdi.