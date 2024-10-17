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Dünya

''İsrail Lazkiye'ye saldırdı'' iddiası

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye iline saldırı düzenlediğini öne sürdü.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 06:38 - Güncelleme:
''İsrail Lazkiye'ye saldırdı'' iddiası
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Rejimin haber ajansı SANA'daki haberde, "Lazkiye semalarında patlamalar duyuldu. Hava savunma sistemleri düşman hedeflere karşılık veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca saldırı yerinde çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahale etmeye çalıştığı belirtildi.

Rejime yakın sosyal medya hesaplarında ise Lazkiye'nin doğu girişinde bir askeri karargaha düzenlenen saldırı sonucunda onlarca patlama meydana geldiği kaydedildi.

Beşşar Esed rejimi ordusunun bulunduğu Lazkiye'nin doğu girişindeki Yahudiyye bölgesinde Hizbullah'ın da varlık gösterdiği biliniyor.

Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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