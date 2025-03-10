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Dünya

İsrail lobisinden Türkiye düşmanlığı! ABD'de diplomatik statü oyunu devreye alındı

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne, Helen İsrail İttifakı'nın öncülüğünde Türkiye'nin, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir Orta Doğu ülkesi olarak tanımlanmasını öngören bir yasa tasarısı sunuldu.

Akşam Gazetesi10 Mart 2025 Pazartesi 09:41 - Güncelleme:
İsrail lobisinden Türkiye düşmanlığı! ABD'de diplomatik statü oyunu devreye alındı
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ABD'de gündem Türkiye olmaya devam ediyor. ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne, Helen İsrail İttifakı'nın öncülüğünde Türkiye'nin, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir Avrupa ülkesi yerine Orta Doğu ülkesi olarak yeniden tanımlanmasını öngören bir yasa tasarısı sunuldu.

RUSYA VE ÇİN RAHATSIZ ETTİ

Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Brad Schneider tarafından sunulan 'Türkiye ile Diplomatik İlişkileri Yeniden Düzenleme Yasası' ile Türkiye'nin ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa ve Avrasya Bürosu'ndan (EUR) Yakın Doğu Bürosu'na (NEA) taşınması öngörülüyor. Böylece Türkiye'nin diplomatik statüsünün İran, Suriye ve Libya ile aynı bölgede tanımlanması amaçlanıyor. Helen İsrail İttifakı yasa tasarısına gerekçe olarak, "Türkiye'nin Orta Doğu'ya yöneldiği, Rusya, Çin ve İran ile artan bağları, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklar ve artık Avrupa ile ilişkilerine öncelik vermediğini" gösterdi.

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