İsrail lobisinin kirli planı: Filistin destekçileri kara listeye alındı

İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelik açık sözlü eleştirileri nedeniyle ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) tarafından 2 haftadan uzun süre gözaltında tutulan İngiliz Müslüman gazeteci ve siyasi yorumcu Sami Hamdi, AA muhabirine, ABD'de tutukluluk sürecinde yaşadıklarını ve ülke kamuoyundaki değişimi değerlendirdi.

Hamdi, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) davetlisi olarak konferanslar vermek üzere turist vizesiyle gittiği ülkede San Francisco Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra ağır koşullar altında, kalabalık bir hücrede ve bozuk yemekler verilerek suçsuz olmasına rağmen hapishanede tutulduğunu belirtti.

Aşırı sağcı ve İsrail destekçisi siyasilerin sosyal medyada hedef göstermesinin ardından tutuklandığını kaydeden Hamdi, ICE görevlilerinin tutuklanma sürecinde kendisine nasıl insanlık dışı muamelelerde bulunduğunu anlattı.

Hamdi, ICE ajanlarının ayakları moraracak şekilde sıkarak kelepçelediğini, siyah filmlerle kaplı bir araca attığını ve ardından 6 metreye 6 metre bir hücrede 15 kişi olacak şekilde tutulduklarını söyledi.

Tuvaletin hücrenin içerisinde açık şekilde bulunduğunu ve tüm tutukluların bunu kullanmak zorunda kaldığını dile getiren Hamdi, "Ortasında açık bir tuvaleti olan üçgen şeklinde bir hücreye 15 kişi koyuyorlardı. Tuvalete oturduğunuzda herkes sizi görüyordu. Filmlerde üçüncü dünya ülkelerinde olduğunu söyledikleri şeyler Amerika'da yaşanıyordu." diye konuştu.

İSRAİL, AMERİKALILARIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ HEDEF ALIYOR

Hamdi, geçmişte ABD'lilerin ezici bir çoğunluğunun İsrail yanlısı olmasına karşın bugün sosyal medyanın etkisiyle kamuoyunun ve siyasilerin Filistin destekçiliğine yöneldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Siyonistler, Amerikalıların ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı başlatmaya karar verdiler. Bu kaymanın gerçekleşmesini engellemek için Amerikalıların Filistin'de gerçekte neler olduğuna dair bilgi almasını engellemeleri gerektiğine karar verdiler. İsrail lobisi, ABD kamuoyoundaki Filistin yanlısı bu değişimi durdurmak ve gücünü göstermek için ABD vatandaşları, yeşil kart sahipleri ve uluslararası öğrencilere yönelik başarısız hamlelerde bulundu. Bunlarda başarısız denemelerden sonra şahsım hedef alındı." dedi.

İngiliz vatandaşı olarak ifade özgürlüğüne sahip olmadığına dair itirazların mahkemede reddedilmesinin ardından 6-9 ay arası tutuklu kalması beklenirken 18 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasını "zafer" olarak nitelendiren Hamdi, uçağı indiğinde siyonistlerin çok öfkeli olduğunu çünkü sicilinin temiz kaldığını ve tekrar vizeye başvurma hakkı bulunduğunu söyledi.

ABD'Lİ SİYASİLER AIPAC'TEN PARA ALMAYI BIRAKIYOR

New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin siyonist lobinin tüm çabalarına rağmen seçimi kazanmayı başardığını anımsatan Hamdi, Mamdani'nin İsrail'e karşı tutumunu sürdürüp sürdürememesinden daha önemli olanın onun ABD siyasetinde yol açtığı değişim olduğunu vurguladı.

Hamdi, İsrail'in Amerikan kamuoyunda büyük ölçüde desteğini kaybettiğine ve geçmişte (İsrail yanlısı lobi) Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesinden (AIPAC) maddi destek alan siyasilerin bu desteği almayı artık reddettiklerine dikkati çekerek, "(AIPAC fonlarını reddetmek) İsrail'e açık meydan okumaydı. (America first vs Israel First) 'Önce Amerika' ile 'Önce İsrail' arasındaki farkı ortaya koydular. İşte bu yüzden adaylar çıkıp açıkça 'Ben AIPAC'ten, İsrail'den para almıyorum.' diyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Suriye'de Başkan Ahmed Şara'dan kurtulma ve oraya müdahil olma taleplerine olumsuz yaklaştığını bildiren Hamdi, Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan iyi ilişkileri ve Suriye'ye para harcamamak istememesi nedeniyle İsrail taleplerini karşılamadığını aktardı.

Hamdi, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'in bazı bölgelerini işgal altında tutma çabalarını "Amerika'nın Suriye'ye müdahil olması için ortaya konan acınası hamleler" olarak niteleyerek, "Bence bu, YPG'nin bir tür özerkliği koruyabilmek için verdiği çaresiz bir mücadele. Krizi tırmandırarak Trump'ı yeniden Suriye'ye çekmeye çalışıyorlar. Çünkü Amerikalılar ve İsrailliler olmadan YPG'nin herhangi bir bağımsız devlet kurabilecek düzeyde halk desteği bulunmuyor." dedi.