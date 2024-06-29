İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Lübnan'dan sınır yakınındaki İsbaulcelil bölgesine 3 tank savar füze atıldığı, birinin Tel Havi'ye, diğer ikisinin Misğaf bölgesine düştüğü belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, İsrail ordusunun topçu atışıyla karşılık verdiği ifade edildi.

İSRAİL, LÜBNAN'DA BİR MOTOSİKLETİ HEDEF ALDI

Lübnan haber ajansı NNA'da, bir İsrail İHA'sının Mercaiyyun'a bağlı Ed-Deyr Mahallesinde bir motosikleti hedef aldığı ifade edildi. Saldırıda yaralanan bir kişinin sivil savunma ekiplerince hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun ayrıca, topçu ateşiyle El-Adise kasabası camisinin çevresini vurduğu, İHA'larla da Hula kasabasında bir ev ile işyerine hava saldırısı düzenlediği bilgisi geçildi.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada ise Lübnan'ın güneyindeki Hula bölgesinde Hizbullah unsurlarının bulunduğu askeri bir bina ile ona yakın başka bir binanın savaş uçaklarıyla vurulduğu duyuruldu.

Açıklamada, bugün Lübnan'dan fırlatılan iki tanksavar füzesinin Misgavam bölgesine düştüğü, ordunun da saldırının kaynağına topçu ateşiyle karşılık verdiği dile getirildi.

Öte yandan, Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Misgavam bölgesindeki gözetleme sistemlerinin uygun silahlarla ve tam isabet hedef alındığı ifade edildi.

LÜBNAN'DA İSRAİL'İN SALDIRISINDA BİR HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

Hareketten İsrail saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Şakra beldesinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda Abbas Munif adındaki Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 353'e yükseldi.

LÜBNAN BAŞBAKANI NECİB MİKATİ, İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRILARINI DURDURMASINI İSTEDİ

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'e ülkesine yönelik saldırılarını durdurması ve Gazze savaşına da son vermesi çağrısında bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Mikati, İsrail'in saldırılar düzenlediği ülkenin güney bölgelerini ziyaret etti.

İncelemeleri sırasında Mikati, güney bölgeleri ve buradaki halk ile dayanışmasını göstermek için ziyaret düzenlediğini, burada olanları yakından takip ettiklerini belirtti.

Mikati, "Halkımızın ve direniş güçlerinin yanı sıra biz de görevimizi yerine getiriyoruz. Lübnan hükümeti, sorumluluğunu yerine getiriyor. Hedefimiz kelimenin tam anlamıyla ülkemizi korumaktır." dedi.

İsrail'den Lübnan'a saldırılarını durdurmasını ve Gazze savaşına da son vermesini isteyen Mikati, Tel Aviv'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı uygulamasını talep etti.

Mikati, Lübnan'ın her zaman barıştan ve BMGK'nin Lübnan ile İsrail arasındaki saldırıların durmasını öngören 1701 sayılı kararını uygulamaktan yana olduğunu vurguladı.

BMGK'NİN 1701 SAYILI KARARI

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.