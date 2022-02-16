İsrail-Lübnan deniz sınırı anlaşmasında ABD'nin önerileri sonrası Beyrut'ta sessizlik hakim

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:57 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:58

Lübnan-İsrail deniz sınırlarını belirlemek amacıyla temaslarda bulunmak üzere 8 Şubat'ta Beyrut'a gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından kabul edildi.

Avn, ülkesi ile İsrail arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda ABD'nin önerilerini incelemeye hazır olduklarını ve Hochstein'in deniz sınırıyla ilgili sunduğu önerilerin incelenmesinin ardından ABD ile temas kurulacağını belirtti.

Beyrut'taki makamında Hochstein ile bir araya gelen Başbakan Necib Mikati de söz konusu öneriler için Cumhurbaşkanı Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile istişareden sonra Lübnan'ın tutumunu belirleyeceğini söyledi.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ise Hochstein ile görüşmesinde, "Askeri kurum olarak, siyasi makamların deniz sınırıyla ilgili alacağı karara bağlıyız." dedi.

Hochstein, Lübnan merkezli MTV televizyonuna yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki deniz sınırının belirlenmesi konusunda boşlukları azalttıklarını savunarak, "Bir anlaşmaya varabiliriz. Lübnan ile İsrail'in buna karar vermesi gerekiyor. Anlaşmayı biz imzalamayacağız." diye konuştu.

- ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ: SINIR ANLAŞMASI LÜBNAN'A REFAH FIRSATI YARATABİLİR

Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği Avn ile Hochstein arasındaki görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirdi.

Büyükelçilik, deniz sınırıyla ilgili bir anlaşmanın, Lübnan'ın geleceği için çok ihtiyaç duyulan bir refah fırsatı sunabileceğini belirtti.

Hochstein'ın ziyaretinden önce Lübnan, BM Güvenlik Konseyi Başkanı Mona Juul'a gönderdiği mektupta "İsrail ile deniz sınırı konusunda tartışmalı alanın 860 kilometrekare değil 2 bin 290 kilometrekare olduğu anlamına gelen 29 numaralı sınır hattına uygun olarak müzakerelere bağlı olduğu" mesajını verdi.



Lübnan ayrıca, BM Güvenlik Konseyini "İsrail'den tartışmalı bölgelerde herhangi bir faaliyetten kaçınmasını talep etmeye" çağırdı.

- ABD TARAFININ ÖNERİLERİ KONUSUNDA LÜBNAN TARAFINDA SESSİZLİK HAKİM

Lübnan hükümetinden bir kaynak AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Büyükelçisi'nin Lübnanlı yetkililere sunduğu önerilere dair sızdırılan her şeyin spekülasyondan ibaret olduğuna, konuyla ilgili resmi bir gizlilik bulunduğuna dikkati çekti.

Yerel medyada Hochstein'e atfedilen öneriler arasında, "yeni bir hat çizme karşılığında Hof Hattı ve 860 kilometrekarelik alanın terk edilmesi ya da müzakerelerin hattan alana taşınmasının" bulunduğu iddia edilirken, bu konuda herhangi bir resmi doğrulama gelmedi.



- "LÜBNAN İSRAİL İLE DOĞRUDAN MÜZAKEREYE KAPI ARALAMAZ"

Meclis Başkanı Berri'ye yakın Milletvekili Kasım Haşim, AA muhabirine "ABD elçisinin önerdiği şey görüşlerden ibaret, sınırın çizilmesi için nihai bir zorunluluk değil." dedi.

Haşim, Meclis Başkanı Berri'nin Lübnan'ın zenginliğine ulaşma hakkını uluslararası yasalara uygun olarak ve bu deniz sınırlarına ilişkin veri, kanıt ve belgelere göre teyit ettiğini aktardı.

Lübnan'ın, müzakerelerin ilk aşamasından beri birleşik bir pozisyon benimsediğini ve bunun dolaylı müzakerelerde Lübnan heyeti için güç faktörü oluşturduğunu ifade eden Haşim, Lübnan ile İsrail arasında ortaklık olasılığı konusunda ise "Lübnan İsrail ile normalleşmeye veya onunla doğrudan müzakereye kapı aralamaz." diye konuştu.

- ANLAŞMADA DIŞ FAKTÖRLER

Siyasi analist Tony İsa ise "ABD heyetinin Lübnan ziyaretinin başarılı olması şart değil. Çünkü bunun diğer temel kriteri, İran'ın (müttefiki Hizbullah'a atıfta bulunarak) Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmasını engellememesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşulan hat ve alanları detayların bir parçası olarak nitelendiren İsa, konunun iç değil dış bağlantılı olduğunu savundu.

İsa, İsrail'in mart ayında, Karish sahasında sondaj başlatabileceğini ve Tel Aviv'in hedefinin, İsrail'in bölgesel gaz sistemine girişi anlamına gelen projeyi başlatma fırsatını kaçırmak istemediğini ifade etti.

- LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ SINIR ANLAŞMAZLIĞI

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Ekim 2020'de Lübnan ile İsrail arasında ABD ara buluculuğu ile Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde dolaylı müzakereler başlamıştı.