İsrail-Lübnan görüşmelerinde düğüm: Çekilme planında anlaşmazlık sürüyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, dün görüşmeler 11 saat sürdü.

Görüşmelerin 3 gün sürmesi beklenirken uzun müzakerelerin ardından, görüşmelerin 4. gün de devam edeceği aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise müzakerelerde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesi konusunda anlaşmazlıkların sürdüğünü kaydetti.

Müzakerelerde ABD'nin planı kapsamında İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilerek yerini Lübnan ordusuna bırakması konusunda kısmi ilerleme sağlandığı belirtildi.



Tel Aviv yönetiminden gelen açıklamaların da İsrail ordusunun bu bölgelerden çekilmeye hazırlandığına işaret ettiği aktarıldı.

Haberde, Lübnan ordusunun konuşlanacağı bölgelerin İsrail tarafından "Hizbullah varlığından tamamen temizlenmiş" kabul edildiği, buna karşın ABD'nin sahadaki durumun kendi denetiminde takip edilmesini şart koştuğu ifade edildi.

Pilot uygulamanın başarılı olması durumunda İsrail'in çekileceği bölgenin genişleyeceği kaydedilen haberde, müzakerelerde İsrail'in çekilmesi öngörülen bölgenin genişliği, sınırları, çekilme hızı ve tarihi konularında anlaşmazlık olduğu ifade edildi.

The Jerusalem Post gazetesi ise Tel Aviv yönetiminin, Lübnan ordusunun öncelikle kendi birliklerinin bulunmadığı bölgelerde konuşlanmasında ısrar ettiğini aktardı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da geçici ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuş daha sonra uzatılan ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde saldırıları devam etmişti.

Bu süreçte ABD arabuluculuğunda Washington'da İsrail-Lübnan müzakereleri sürerken, müzakerelerin bu hafta gerçekleştirilen son turunda, ABD planı kapsamında bazı "pilot" bölgeler belirlenerek İsrail ordusunun bu bölgelerden çekilmesi ve Lübnan ordusunun buralara konuşlandırılmasının ele alınacağı bildirilmişti.