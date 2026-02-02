İsrail, Lübnan'da 2 beldeyi hedef aldı

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Tebnit ve Ayn Kana beldelerinde bulunan 2 binayı bombaladı.

Lübnan makamlarından saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki söz konusu 2 belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Öte yandan İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde 2 araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

- ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.