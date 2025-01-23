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Dünya

İsrail, Lübnan'da ateşkesi 633 kez ihlal etti

İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkes anlaşması 58'inci gününe girerken İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerinin sayısı 633'e çıktı.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 12:47 - Güncelleme:
İsrail, Lübnan'da ateşkesi 633 kez ihlal etti
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Lübnan haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, Mercayun ilçesindeki Kantara ve Taybe beldesi arasındaki bir evi yaktı.

İsrail ordusunun Lübnan topraklarında anlaşmayı 4 kez daha ihlal ederek, toplamda ateşkes anlaşmasını 633 kez ihlal ettiği belirtildi.

İsrail, "Hizbullah tehdidiyle mücadele ettiği" gerekçesiyle Lübnan'ın güney bölgeleri başta olmak üzere yerleşim bölgelerine ve evlere saldırılar düzenliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ve NNA'nın verilerine göre, İsrail'in ateşkes ihlalleri sonucu 38 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

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