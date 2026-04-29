İsrail, Lübnan'da bir binaya saldırdı: Biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Cibşit beldesinin El-Cebel Mahallesi'nde "Behçet" ailesinin yaşadığı binayı bombaladı.

Yıkılan binanın enkazından aynı aileden biri çocuk 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.



Sivil savunma ekiplerinin gece boyunca enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

- İSRAİL ORDUSU SUR'DA EVLERİ HAVAYA UÇURDU

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin Şema ve Nakura beldelerinde de evleri havaya uçurdu.

Patlama sesleri Sur'un birçok beldesinden duyulurken, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) kentin sahil kesiminde uçuşlarını sürdürdüğü aktarıldı.



İsrail ordusu, Nebatiye'nin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hanin beldesine sabah saatlerinde hava saldırıları düzenledi. Saldırılar nedeniyle bölgedeki altyapı, binalar ve elektrik şebekelerinde ciddi hasar oluştu.



- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.