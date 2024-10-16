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Dünya

İsrail, Lübnan'da iki belediye binasını bombaladı: 16 ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde iki belediye binasına düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 16'ya, yaralıların sayısı 52'ye yükseldi.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 19:46 - Güncelleme:
İsrail, Lübnan'da iki belediye binasını bombaladı: 16 ölü
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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye Belediyesi ile Belediyeler Birliği binalarını hedef alan saldırısına ilişkin bilgi verildi.

İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya, yaralananların sayısının ise 52'ye çıktığına dikkati çekildi.

Hizbullah'a yakın "El-Ahbar" gazetesinin haberinde, İsrail savaş uçaklarının kentte hala faaliyet gösteren Nebatiye Belediyesini hedef alması sonucu belediye başkanının öldüğü duyurulmuştu.

Sosyal medyada, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye kentinde yoğun sivil yerleşimin bulunduğu bölgelere düzenlediği şiddetli bombardıman nedeniyle çok sayıda güçlü patlama meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşılmıştı.

- ⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 367 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 367 kişi öldü, 11 bin 88 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 456 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

  • İsrail Saldırısı
  • Lübnan
  • Belediye Binası
  • Süleymaniyah

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