İsrail, Lübnan'da sınır şeridi oluşturarak işgali genişletiyor

Berri, ülkesindeki ve bölgedeki gelişmelerin siyasi ve güvenlik boyutlarına ilişkin Lübnan'ın Ed-Diyar gazetesine açıklamalarda bulundu.

İsrail'in "sahada yeni dayatmalarının" Lübnan tarafından kabul edilmeyeceğini vurgulayan Berri, uluslararası toplumdan, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine yönelik ihlallerini durdurmasını istedi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgale devam ettiği topraklara ilişkin Berri, "İsrail işgali 5 tepeyle sınırlı kalmadı. Lübnan toprakları içinde bir veya iki kilometre uzunluğunda bir sınır şeridi oluşturarak işgali genişletti." dedi.

- SURİYE'DE DÜRZİ MESELESİNE İSRAİL'İN DAHİL OLMASI

İsrail'in sadece Lübnan'a yönelik "oldubitti yoluyla" işgali dayatmaya çalışmadığına dikkati çeken Berri, Tel Aviv'in bölge ülkelerinin iç işlerine de karıştığını kaydetti.

Berri, "İsrail, özellikle Suriye'de demografik yapıyla oynayarak ve Dürzileri koruduğu iddiasıyla iç işlerine müdahale ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat'ın İsrail'in "Lübnan ve Suriye'deki Dürzilere yönelik planına karşı, kararlı duruş sergilediğini" vurgulayan Berri, Canbolat'ın tavrından övgüyle bahsetti.

- LÜBNAN'IN ÖNCELİKLERİ

Berri, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ülkeye yatırımın yanı sıra ekonomik yardım konusunda da olumlu yansımasını beklediğini kaydetti.

İsrail saldırılarıyla yıkılan bölgelerin inşasının "milli öncelik" olması gerektiğini belirten Berri, Lübnan'ın egemenlik haklarından vazgeçmeden veya ilkelerini etkileyecek tavizler vermeden uluslararası destek almaya çalıştığını aktardı.

Berri, Lübnan'ın Litani Nehri'nin kuzeyindeki silahlı gruplar ve diğer iç meselelerle ilgili siyasi ve askeri şartlar ileri sürerek yardım edilmesini kabul etmeyeceğini sözlerine ekledi.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'DA DEVAM EDEN İŞGALİ

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı.

Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 18 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 82 kişi hayatını kaybederken, 270'ten fazla kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Lübnanlı yetkililer, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini açıkladı.