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  • İsrail Meclis Başkanı'ın, güven oylaması tarihini açıklamaması ''zaman kazanma'' taktiği olarak değerlendirildi
Dünya

İsrail Meclis Başkanı'ın, güven oylaması tarihini açıklamaması ''zaman kazanma'' taktiği olarak değerlendirildi

İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin'in, muhalif partilerin üzerinde anlaştığı yeni koalisyon hükümetinin güven oylaması için tarih vermekten kaçınması Başbakan Binyamin Netanyahu'ya zaman kazandırma taktiği olarak yorumlandı.

AA07 Haziran 2021 Pazartesi 17:18 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 17:19
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Levin, Meclis Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun rakibi Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid'in koalisyonu kuracak sayıya ulaştığını resmi olarak ilan etti.

Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili olan Levin, beklenildiği gibi Lapid'in liderliğinde kurulacak koalisyon hükümeti için Meclis'te güven oylamasının hangi tarihte yapılacağına ilişkin ise bilgi vermedi.

"Yemin oylamasının ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama daha sonra yapılacak." ifadesini kullanan Levin'in oylama için kesin bir tarih belirtmemesi dikkati çekti.

İsrail yasalarına göre, Meclis Başkanının koalisyonun kurulduğuna yönelik açıklamasının ardından güven oyu oylamasının en geç 7 gün içinde yapılması gerekiyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, Levin'in kesin bir tarih vermeyerek Netanyahu ve ekibine kurulacak koalisyonu önlemek için zaman kazandırmaya çalıştığı yorumları yapıldı.

- Koalisyon kurularsa Netanyahu 12 yıl sonra koltuğunu kaybedecek

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid'e vermişti.

Lapid, 2 Haziran'da 7 muhalif partiyle koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı.

Netanyahu'yu koltuğunda edecek koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Mecliste 61 milletvekilinin güven oyunu alması gerekiyor.

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