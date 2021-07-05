İsrail Meclisinde Bennett hükümetini zora sokan ''aile birleşimi'' yasasının oylanması bekleniyor

AA 5 Temmuz 2021 Pazartesi 13:42 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 13:42

Ülkede 13 Haziran'da Başbakan Naftali Bennett liderliğinde kurulan koalisyon hükümeti ilk ciddi sınavını vermeye hazırlanıyor.

Bennett hükümeti, İsrail vatandaşı Filistinliler ile işgal altındaki Batı Şeria veya abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler arasında yapılan evliliklerin ardından "aile birleşimini" zorlaştıran yasanın süresini uzatmayı planlıyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, koalisyon hükümetinde çatlağa neden olan yasanın süresinin uzatılması için bugün Mecliste oylama yapılması bekleniyor.

Ancak koalisyon ortaklarından sol görüşleriyle öne çıkan Meretz Partisi, yapılacak oylamada "hayır" oyu vereceğini açıkladı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden ve koalisyon hükümetinin ortaklarından Birleşik Arap Listesi de yasanın süresinin uzatılmasını desteklemeyeceğini duyurdu.

- MUHALEFET DESTEK VERMEZSE YASANIN UZATILMASI ZOR GÖRÜNÜYOR

120 sandalyeli Mecliste 60 milletvekilinin desteğiyle kurulan Bennett hükümeti, söz konusu yasanın süresinin uzatılması için muhalefet partilerinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un öncülük ettiği muhalefetin ise yasanın süresinin uzatılmasına destek verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.

- İSRAİL'DEKİ TARTIŞMALI "AİLE BİRLEŞİMİ" YASASI

İsrail'de ilk olarak 2003'te kabul edilen ve her yıl uzatılan tartışmalı "aile birleşimi" yasası İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef alıyor.

Söz konusu yasa, İsrail vatandaşı Filistinliler ile işgal altındaki Batı Şeria veya abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler arasında yapılan evliliklerin ardından "aile birleşimini" zorlaştırıyor.

Birçok insan hakları kuruluşu tarafından "ırkçı" olarak addedilen yasa, Meclisteki oylamada uzatılmazsa yarın yürürlükten kalkacak.