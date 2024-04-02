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Dünya

İsrail medyası duyurdu: Gallant yeni savaşa hazırlanıyor!

İsrail medyası, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, İsraillileri Lübnan ile savaşa hazırlamayı düşündüğünü iddia etti. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırı 179. gününde de sürüyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 916'ya yükseldi.

AA2 Nisan 2024 Salı 18:12 - Güncelleme:
İsrail medyası duyurdu: Gallant yeni savaşa hazırlanıyor!
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İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Gallant, 29 Mart Perşembe günü kuzeyde Hizbullah'a karşı kapsamlı bir savaş ihtimalinde İsraillileri hazırlamanın en iyi yolunun bulunması için bir toplantı düzenledi.

Tel Aviv'in dün Şam'da İranlı yetkilileri hedef alan saldırının sorumluluğunu henüz üstlenmediği kaydedilen haberde şu ifadelere yer verildi:

"Tel Aviv'in bunun sorumlusu olduğunu kabul edecek olursak, halkı Hizbullah ve İranlı hamileri ile geniş çaplı bir savaşa hazırlamak için gerçek bir ihtiyaç oluşmuş olacak."

Gallant'ın ayrıca, halkın savaş olasılığını nasıl algılayacağına ilişkin kamuoyu yoklamaları yapılması yönünde talimatlar verdiği ve bir savaş durumunda bilgilendirme şeklinin en iyi yolunun tespitini talep ettiği aktarıldı.

"NASRALLAH'IN İSRAİL MEDYASININ SIKI BİR TAKİPÇİSİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR"

Haber şöyle devam etti:

"Savunma Bakanı Gallant, yalnızca İsrail halkının yükselen savaş olasılığına verdiği tepkiden değil aynı zamanda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın kamuoyunu bilinçlendirme kampanyasına vereceği tepkiden de endişe duyuyor.

Nasrallah'ın İsrail medyasının sıkı bir takipçisi olduğu düşünülüyor. Konuşmalarında sık sık İsrail'deki kamuoyunun duyarlılığını analiz ediyor. Dolayısıyla Nasrallah, böyle bir kampanyayı İsrail ile askeri çatışmayı yoğunlaştırmak için bir fırsat olarak görebilir."

Lübnan ile savaşa dair bir kampanya meselesinin İsrail ordusundaki üst düzey subayları da rahatsız ettiğine dikkati çeken gazetede ayrıca adı belirtilmeyen İsrailli kaynağın "(Lübnan'a karşı) kampanyayı hızlandırmalıyız. Vatandaşların paniğe kapılmaları için değil, farkındalık yaratmak ve neye hazırlandığımızı tam olarak bilmeleri için." dediği ifade edildi.

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