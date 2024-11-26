İsrail medyası: Lübnan'da ateşkes akşam açılanacak

Kanal 12'de yer alan haberde, adı açıklanmayan üst düzey yetkililer, Lübnan'da olası ateşkesin bu akşam açıklanacağını belirtti.
Söz konusu ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği ifade edildi.ABD VE FRANSA'NIN YAPACAĞI ORTAK AÇIKLAMAYLA DUYURULACAK
Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00'da ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaştı.
Biden'ın Danışmanı Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.