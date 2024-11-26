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Dünya

İsrail medyası: Lübnan'da ateşkes akşam açılanacak

İsrail medyasında yer alan iddiaya göre, Lübnan'da Tel Aviv yönetimi ile Hizbullah arasındaki olası ateşkesin bu akşam resmen duyurulacağı ve ateşkesin yarın sabahtan itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi.

AA26 Kasım 2024 Salı 17:27 - Güncelleme:
İsrail medyası: Lübnan'da ateşkes akşam açılanacak
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Kanal 12'de yer alan haberde, adı açıklanmayan üst düzey yetkililer, Lübnan'da olası ateşkesin bu akşam açıklanacağını belirtti.

Söz konusu ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği ifade edildi.

ABD VE FRANSA'NIN YAPACAĞI ORTAK AÇIKLAMAYLA DUYURULACAK

Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00'da ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaştı.

Lübnan: İsrail'le bu gece ateşkes sağlanmasını umuyoruz

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

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İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına "yakın olduklarını" belirtmişti.

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