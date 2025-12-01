İsrail medyası: Netanyahu, siyaseti bırakma karşılığında af seçeneğini reddediyor

İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun çevresinin, siyasi hayattan çekilmeyi içeren hiçbir adımın kabul edilmeyeceğini açıkça ifade ettiğini bildirdi.

İsrail'de çıkan Yedioth Ahronoth gazetesi de Netanyahu'nun İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talebinde bulunmasının görev süresinin en kritik kararı olabilecek karmaşık bir dosya oluşturduğunu yazdı.

Başvuruda ne sorumluluğun kabulünün ne de pişmanlık ifadesinin bulunmasının değerlendirmeyi daha da zorlaştırdığı ifade edildi.

Gazeteye göre Herzog, kamu yararı çerçevesinde koşullu af gibi seçenekleri inceleyebilir. Ancak Netanyahu'nun herhangi bir yükümlülüğü kabul etmeye yanaşmaması bu ihtimali zayıflatıyor.

- YARGISAL UZLAŞI İHTİMALİ

KAN'ın bir başka haberinde, Herzog'un Netanyahu ile savcılık arasında yargısal bir anlaşma ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı. Böyle bir anlaşmanın Netanyahu'nun bazı suçlamaları kabul etmesini gerektirdiği, ancak Başbakan'ın buna hazır olmadığı belirtildi.

- SOKAK TEPKİSİ

Herzog'un evinin önünde toplanan İsrailliler, Netanyahu'nun, yolsuzluk davaları için af talebinde bulunmasını protesto etti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise Herzog'un talebi henüz incelemeye başlamadığını, medyadaki iddiaların temelsiz olduğunu açıkladı.

- SİYASİ KUTUPLAŞMAYI DERİNLEŞTİREN DOSYA

İsrail medyasına göre, Netanyahu'nun af başvurusunun sonuçlanması haftalar sürebilir. Ülkede süreç, bir kesim tarafından hukukun üstünlüğüne darbe olarak görülürken, diğer kesim affın siyasi istikrar için gerekli olduğunu savunuyor.

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'na 14 sayfadan oluşan af talebinde bulunmuştu. Herzog'un, Netanyahu'dan gelen talebi "sorumlu ve ciddi bir şekilde" değerlendireceği kaydedilmişti.

Netanyahu'nun, Herzog'dan af talebinde bulunduğunu duyurmasının ardından İsrail siyaseti ikiye bölünmüştü. İktidara yakın isimler, Herzog'un talebi kabul etmesi gerektiğini savunurken, muhalif siyasetçiler Netanyahu'nun suçunu kabul etmesi gerektiğini belirtmişti.