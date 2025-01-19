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Dünya

İsrail medyasına göne, Gazze'ye saldırıların Tel Aviv'e maliyeti 41 milyar dolar

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ülkeye maliyetinin 41 milyar dolar olduğu belirtildi.

AA19 Ocak 2025 Pazar 14:29 - Güncelleme:
İsrail medyasına göne, Gazze'ye saldırıların Tel Aviv'e maliyeti 41 milyar dolar
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İbranice yayın yapan "Calcalist" sitesinin haberinde, saldırılarda mal ve can kaybına ilişkin bilgiler verildi.

Saldırıların İsrail'e 150 milyar şekele (41 milyar dolar) mal olduğu aktarılan haberde, 7 Ekim'den beri yaklaşık 220 bin yedek askerin çağrıldığı ve her bir asker için aylık asgari harcamanın 15 bin şekel olduğu kaydedildi.

Bu sürede 840 İsrail askerinin öldüğü ve 14 bin civarında kişinin yaralandığı hatırlatılan haberde, her ay ortalama bin askerin yaralandığına dikkati çekildi.

Gazze'ye saldırıların "İsrail tarihinin en zor savaşı" olduğu paylaşılan haberde, hükümetin sağ kanadının engellemelerine rağmen ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ısrarlarının Gazze'de ateşkesin geleceğini belirleyeceği vurgulandı.

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