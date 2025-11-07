Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi dünyada gündem olmaya devam ediyor. Türkiye'de yerli ve milli İHA sektörünün öncülerinden BAYKAR'ın geliştirdiği SİHA ve İHA'lar İsrail basınında gündeme geldi. Türkiye ile İsrail arasındaki hızla büyüyen İHA rekabetinin artık küresel bir güç mücadelesine dönüştüğünü yazan Tel Aviv medyası, Ankara'nın savunma ihracatında büyük bir sıçrama yaptığını belirtti.

TEL AVİV'DE BAYKAR ENDİŞESİ

Türk savunma devi BAYKAR'ın dünya çapındaki İHA pazarına hakim olmasının İsrail'de endişeye neden olduğunu yazan Tel Aviv basını, yayınladığı analizde dikkat çeken iddialarda bulundu.

Türkiye ile İsrail arasındaki rekabeti yakın markaja alan Tel Aviv basını, Suriye hava sahasına ilişkin iddialar öne sürdü. Türkiye'nin küresel İHA ticaretinde başlıca üretici haline geldiğini itiraf eden İsrail basını, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Mavi Marmara krizi sonrası bozulduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin kendi İHA projelerinde bağımsızlık kazanmasını kritik bir kırılma noktası olarak değerlendiren Tel Aviv basını, "Bu olay, Türkiye'nin insansız hava araçları üretiminde bağımsızlık kazanmasının başlangıcı oldu." dedi.

"TÜRKİYE GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR"

TUSAŞ ve BAYKAR'ın geliştirdiği İHA'lara vurgu yapan İsrail basını, Türkiye'nin Bayraktar TB2, Akıncı ve Aksungur İHA'yla dünya çapında lider bir pozisyona geldiği aktardı. İsrail ile Türkiye arasındaki İHA ihracatı rakamlarına değinen Tel Aviv basını, Türk yapımı İHA'ların savunma sanayii ihracatının yüzde 25-33'ünü oluşturduğunu belirtti. İsrail'in 2024'teki ihracat rakamlarının yüzde 1 olmasına ilişkin bilgi veren İsrail basını, analizinde "Türkiye gücünü ortaya koyuyor" ifadelerine kullandı.

Türkiye'nin Bayraktar TB2 ihracatında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu aktaran Tel Aviv basını, Türkiye'nin geçen yıl 178 ülkeye savunma ürünü ihraç ettiğini yazdı.

BAYKAR, TUSAŞ VE ASFAT

Ankara'nın savunma ihracatı, 2015-2019 dönemine göre yüzde 103 arttığını belirten İsrail basını, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Katar'ın önde gelen alıcılar arasında yer aldığını hatırlattı.

BAYKAR'ın Türkiye'nin savunma ihracatında ön sırlarda geldiği ifade edilen analiniz devamında, "BAYKAR'ın 2024 ihracat geliri 1,8 milyar dolara ulaştı. İkinci sıradaki TUSAŞ 750 milyon dolar, üçüncü sıradaki ASFAT ise 644 milyon dolar seviyesinde kaldı." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE'YE BÜYÜK BİR AVANTAJ SAĞLADI"

Ankara'nın İHA teknolojisinin Karabağ ve Ukrayna'da kendini kanıtladığına atıfta bulunulan analizde, İHA'ların yalnızca askeri alanda değil, diplomatik alanda da Türkiye'ye büyük bir avantaj sağladığı aktarıldı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlığına vurgu yapılan analizde, "Türkiye artık kendi küresel markasını oluşturmuş durumda. İsrail kendi İHA'larını övme konusunda temkinli davranırken, Türk İHA'larının etkisi her geçen gün artıyor." denildi.