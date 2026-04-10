  • İsrail mesajı Mavi Vatan üzerinden aldı! Türk donanması dillerinde: Eşi benzeri görülmemiş yetenek
İsrail mesajı Mavi Vatan üzerinden aldı! Türk donanması dillerinde: Eşi benzeri görülmemiş yetenek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2026 Tatbikatı İsrail'de büyük ses getirdi. Türk donanmasını dünyanın bir numarası olarak servis eden İsrail medyası, tatbikatta eşi benzeri görülmemiş yeteneklerin sergilendiği aktarıldı. Haberde ayrıca, insansız sistemlerin tatbikatta özellikle kullanıldığı ve üstün performans sergilediği dile getirildi.

ABDULMUTTALİP ALNIAÇIK10 Nisan 2026 Cuma 20:22 - Güncelleme:
İsrail merkezli Maariv gazetesi Türk Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği "Mavi Vatan 2026" tatbikatının canlı atış aşamasını tamamladığını ve donanmanın "benzeri görülmemiş" bir güç gösterisi sergilediğini duyurdu.

Tatbikatın merkezinde ve "dünya çapında bir ilk" olarak, Bayraktar TB3 insansız hava aracının, düşman hedeflerini başarıyla imha ettiği belirtildi. Haberde, söz konusu tatbikatın Ankara'nın edindiği teknolojik gelişmeyi yansıttığı vurgulandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun açıklamalarına yer verilen haberde, Türk donanmasının küresel bir güç haline geldiği dile getirildi.

"DÜNYADA BİR NUMARA"

Haberde, insansız hava araçlarıyla deniz taşıtlarının imha edildiği, Türk donanmasının yeni savaş gemileri ve denizler için geliştirilen insansız sistemlerle dünyada bir numara konumuna geldiği vurgulandı.

Haberde ayrıca Türkiye genelindeki tersanelerde şu anda 41 askeri geminin yapım aşamasında olduğu, bunların 37'sinin deniz kuvvetleri, 4'ünün ise sahil güvenlik için inşa edildiğinin altı çizildi.

Çok yakında aynı anda 50 askeri geminin inşa edilecek hale geleceğine dikkat çekilen haberde, yeni uçak gemisinin inşasının ise devam ettiği aktarıldı.

AKYA'YA VURGU YAPTILAR

Tatbikat kapsamında yerli savunma sanayinin öne çıkan unsurları da geniş yer buldu. Bu çerçevede haberde, "AKYA" ağır torpidosunun TCG Sakarya denizaltısından ilk kez canlı atışla fırlatıldığına dikkat çekildi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin yakın zamanda beş farklı tipte insansız deniz aracı ve iki model intihar botunun yanı sıra kıyı hedeflerine yönelik ATMACA gemisavar füzeleri ve modern deniz mayınlarının entegrasyonunun tamamlandığı ifade edildi.

3 Nisan'da başlayan ve bu sabah Antalya açıklarında sona eren yıllık tatbikatın, deniz, kara, hava ve sahil güvenlik kuvvetlerinin operasyonel hazırlığını ve ortak operasyon kabiliyetini test etmek amacıyla düzenlendiği dile getirildi.

