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Dünya

İsrail, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 28 haftadır kısıtlıyor

İsrail, cuma namazını işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-iAksa'da kılmak isteyen Filistinlilere bu hafta da kısıtlamalar getirdi.

AA19 Nisan 2024 Cuma 15:39 - Güncelleme:
İsrail, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 28 haftadır kısıtlıyor
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İsrail polisi, Filistinlilerin Aksa'ya girişini engellemek için sabah saatlerinden itibaren Doğu Kudüs'ün birçok noktasında konuşlandı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kuran İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya sadece yaşlıların ve çocukların girmesine izin verdi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kurdu.

Aksa'ya girmelerine izin verilmeyen Filistinli gençler, cuma namazını Esbat (Aslanlı) Kapısı karşısındaki kaldırımda kıldı.

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 28 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

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