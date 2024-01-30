İsrail, ''Mustaribin'' ve ''Duvdevan'' timlerini Filistinlilere yönelik suikastlarda kullanıyor

Filistinlilerin arasına gizlenen ve "mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli İsrail kuvvetleri, Orta Doğulu insanlara olan benzerliklerinin yanı sıra Filistin geleneksel kıyafetlerini giyiyor ve çok iyi Arapça konuşuyorlar.

İsrail Polis Teşkilatına bağlı Mustaribin Timi, uzun yıllardan beri işgal altındaki Filistin topraklarında düzenlenen suikastleri gerçekleştiriyor.

Filistinlilerden biriymiş gibi davranan Mustaribin Timi, son olarak bugün Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesini basarak 3 Filistinli genci silahla vurarak öldürdü.

Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, makinalı tüfek taşıyan maskeli 13 kişinin hastaneyi bastığı görülüyor.

Saldırganların doktor önlüğü, ambulans görevlisi üniforması, Arap geleneksel kıyafeti giydiği ve başörtüsü taktığı görüntülere yansıdı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, "İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile Araplaşmışlar Birliğinin İbni Sina Hastanesinde düzenlediği ortak operasyonda 3 Filistinlinin öldürüldüğünü" belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İbni Sina Hastanesindeki suikast, polis teşkilatı ve sınır muhafızlarındaki seçkin birlik tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

İsrail polis teşkilatının internet sitesindeki verilere göre, Mustaribin Timi, Şabak ve ordu da dahil İsrailli tüm güvenlik güçleriyle sıkı işbirliği yapıyor. Birlik, rehine olayları da dahil çeşitli operasyonlarda kullanılıyor.

Mustaribin Timi, özel kuvvetlerde zorunlu askerlik hizmetini tamamladıktan sonra orduya kalıcı olarak katılanlardan oluşuyor. Birliktekiler, genellikle 45 yaşına kadar görev yapıyor.

Her türlü silahı kullanabilecek fiziki güç ve üstün askeri yetenekler birliğe katılmak için aranan şartlardan bazılarını oluşturuyor.

- Duvdevan Timi

İsrail ordusunda da tıpkı Polis Teşkilatındaki Mustaribin timi gibi Filistinlilerin arasında kamufle olan özel askerlerden oluşan Duvdevan Timi yer alıyor.

İsrail ordusunun verilerine göre, Duvdevan Timi 1986 yılında, işgal altındaki Batı Şeria'da, özellikle sivil nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki çeşitli güvenlik olaylarıyla mücadele etmek için "özel bir savaş yöntemi" projesi kapsamında kuruldu.

Aynı verilerde, "Bu elit birlik, çeşitli bölgelerdeki savaşlarda uzmanlaşıyor, düşmanca faaliyetleri önlemek için çalışıyor ve yerel Arap nüfusu arasında açık ve gizli faaliyet gösteriyor." ifadelerine yer veriliyor.

- Suikast ve gözaltı

Mustaribin adı, Filistinliler arasında ilk olarak 1987'deki Birinci İntifada, daha sonra da 2000'de patlak veren İkinci İntifada sırasında yayılmaya başladı.

Birliğin adı, üyelerinin kendilerini gizleme şekillerinden türetilmiş olup, kadınlar başörtüsü takarken, erkekler genellikle Filistinlilerin giydiklerine benzer kıyafetler giyiyor ve ek olarak Filistin kefiyesi takıyor.

Her iki intifadada ve diğer Filistin gösterileri sırasında, bu birimin üyeleri protestocuların arasına sızarak, verilen suikast veya gözaltı emirlerini yerine getirmekle görevlendirilmişti.

Mustaribin, suikast ve gözaltı görevlerini gerçekleştirmek için Filistin beldelerine ve kamplarına saldırırken genellikle kendilerini gizlemek için Filistin plakalı araçlar kullanıyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü yıkıcı savaşın ardından baskınlarını artırdığı işgal altındaki Batı Şeria'da Mustaribin Timini görevlendirmeye başladı.

Mustaribin ismi son olarak, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesine düzenlenen baskında biri tedavi gören 3 Filistinlinin öldürülmesiyle bir kez daha gündeme geldi.