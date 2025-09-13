İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail Nazileri geçti... Hamas: Katiller uluslararası hukuku hiçe sayıyor
Dünya

İsrail Nazileri geçti... Hamas: Katiller uluslararası hukuku hiçe sayıyor

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze kentine yönelik saldırılarının vahşilikte Nazileri aştığını belirtti. Açıklamada, Gazze'deki 1 milyonu aşkın insana yönelik saldırılarla, uluslararası hukuku hiçe saymaya ve uluslararası topluma ve insani değerlere meydan okumaya devam ettiği vurgulandı.

AA13 Eylül 2025 Cumartesi 18:32 - Güncelleme:
İsrail Nazileri geçti... Hamas: Katiller uluslararası hukuku hiçe sayıyor
ABONE OL

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze kentini işgal planı kapsamında çok katlı binalar ve okullar da dahil olmak üzere üst yapıya yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve bu saldırıların yaklaşık 1 milyon kişinin hayatı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uyarıda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, kentin batısında yerinden edilenlerin barındığı okullar ve yerleşim yerlerine yönelik saldırılarının vahşilikle Nazileri geçtiği ifade edildi.

"Savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin", Gazze'deki 1 milyonu aşkın insana yönelik saldırılarla, uluslararası hukuku hiçe saymaya ve uluslararası topluma ve insani değerlere meydan okumaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma, Arap ve İslam ülkelerine "insani değerler ve hukuk sistemini yeniden canlandırmak için ciddi ve acil adımlar atma ve savaş suçlularına ve faşist liderlerine koruma sağlayan, haydut İsrail'i hesap verebilirlikten muaf tutan ABD iradesini reddetme" çağrısı yapıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail ordusu da 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı.

İsrail ordusu, 5 Eylül'de Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla çok katlı binaları da hedef almaya başlamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.