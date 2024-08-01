TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına dair çok sayıda soru işareti olduğunu yazdı.

Yiğitel, cevapları ortaya çıkınca perdeyi aralayacak 5 önemli soruyu sordu.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan analizi şöyle:

Hamas lideri İsmail Heniyye suikastının oluşturacağı sonuçlar ve Ortadoğu'da oluşturacağı yeni durum kadar suikastın şekli ve İran'ın kalbi olan Tahran'da bunun nasıl yapılabildiği çok büyük tartışmaya neden oldu.

Gün boyu diplomatik ve güvenlik kaynaklarıyla uzun görüşmeler yaptım. Ancak yaptığım bu görüşmeler suikasta dair çok sayıda soru işareti olduğunu net şekilde ortaya koydu.

İşte cevapları ortaya çıkınca perdeyi aralayacak 5 önemli soru:

1- İsmail Heniyye İran'ın kalbi Tahran'da İran güvenliği ve istihbaratı tarafından korunan özel bir konutta nasıl füzeyle vurulabildi? İran'da bir güvenlik açığı mı var, yoksa İran'ın içinden bir destek mi sağlandı? Çünkü İsrail İç İstihbaratı Şin-Bet'in Şefi Ronen Bar, 2 Aralık 2023 tarihinde sızan ses kaydında, Hamas liderlerini yok edeceklerini açık açık söylüyor. Böylesine hedefte olan bir isim İran tarafından neden suikasta açık bir yere götürüldü ve korunamadı?

2- Füze saldırısı nasıl gerçekleşti? İsmail Heniyye'yi öldüren füzenin üçüncü bir ülkeden ateşlendiği ihtimali üzerinde duruluyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de "komşu bir ülkeden saldırının gerçekleştiğini düşünüyoruz" açıklamasıyla üçüncü ülkenin hangisi olduğu tartışılıyor. Bu ülke, her ikisinde de ABD güçlerinin bulunduğu Irak mı, Suriye mi?

3- İsrail savaş uçağı veya drone, İsrail'den havalanıp Ürdün veya Suriye'yi geçerek Irak semalarından mı saldırıyı gerçekleştirdi? Saldırının Irak hava sahasından gerçekleştiği ortaya çıkarsa, bu savaş uçağı veya silahlı insansız hava araçlarının en az 450 kilometre uzaktan Tahran'ı vurduğu anlamına gelecek.

4- Suikast için neden İran seçildi? Heniyye'nin, İran'da yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacağı 5 gün önce belli oldu. Böyle bir suikast için zaman oldukça sınırlı ve hata payı çok yüksek. Bu suikast ancak nokta atışı istihbaratla gerçekleşebilirdi. Haniye'nin kaldığı konutun konumunu İsrail nereden biliyordu?

5- Suikast için özellikle İran'ın seçilmesi, Pezeşkiyan'a da bir mesaj mı? Çünkü Pezeşkiyan yeni bir dönem başlatacağını açıklamıştı. Bu yeni dönemde Pezeşkiyan'a, "İran'ın kapasitesinin çok da abartılmaması" mesajı verilmek istenmiş olabilir mi?