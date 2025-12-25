İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ilerleyen günlerde Akdeniz ve Ege'de suların iyice ısınacağı ifade edilirken, İsrail medyasından dikkat çeken bir haber servis edildi.

ABD merkezli İsrail gazetesi Algemeiner, söz konusu 3 ülkenin hamlesine karşı Ankara'nın eli kolu bağlı oturmayacağını ifade ederek, Pakistan ile Türkiye arasında artan askeri işbirliğine gönderme yaptı.

"İSRAİL'İN EN BÜYÜK KABUSU"

Haberde, özellikle denizlerde risklerin giderek artacağı belirtilerek, Pakistan'ın nükleer silah sahibi olmasının Türkiye için önemli avantajlar içerdiği aktarıldı. Analizde, Türk ordusunun konvansiyonel gücünün Pakistan'ın nükleer yetenekleriyle birleşme olasılığının "Tel Aviv'in en büyük kabusu" olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin siyasi iradesi ve ekonomik gücü ile Pakistan'ın nükleer teknolojisinin birleşmesinin, İsrail için olduğu kadar 'Helenizm' için de büyük bir tehlike oluşturacağının altı çizildi.

Analizde, "Ankara'nın artan askeri gücü, İsrail'in bölgesel planlarını sekteye uğratıyor. 'Sünni Nükleer Güç' korkusu var" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE-PAKİSTAN KARDEŞLİĞİNE VURGU YAPTILAR

Haberde, bu konuda resmi bir anlaşma olmamasına rağmen iki ülke arasındaki 'kardeşlik' ve askeri yakınlaşmanın Türkiye'ye fiili bir 'nükleer şemsiye' sağlayabileceği ifade edildi.

İsrailli analistlere göre, İslam dünyasının tek nükleer gücü olan Pakistan ile NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye arasındaki işbirliğinin, İsrail için aşılmaz bir "Sünni nükleer güç" bloğu oluşturacağı aktarıldı.

"İRAN'DAN DAHA TEHLİKELİ"

Haberde, Türkiye'nin oluşturduğu 'tehlikenin' İran'ın oluşturduğu tehlikeden çok daha karmaşık olduğu ifade edilerek, İran'ın yaptırımlar nedeniyle izole bir ülke olduğu, ancak Türkiye'nin dünyada artan etkisi ile İsrail için büyük bir tehlike olmaya devam ettiği dile getirildi.

İsrailli bir analist, "Türkiye, NATO üyeliği, gelişmiş diplomatik ağları ve savaş alanında test edilmiş İHA teknolojisiyle öngörülemeyen bir güçtür. Ankara'nın Pakistan ile ittifakı, İsrail'in stratejik izolasyonunu artıracak ve İran'dan çok daha zor diplomatik olarak izole edilebilecek bir tehdit yaratacaktır" dedi.

MAVİ VATAN DETAYI

Analizin en dikkat çekici noktalarından bir diğeri ise Türkiye'nin Mavi Vatan sınırlarını aşma ve okyanuslara yayılma konusundaki İsrail endişesi.

Türkiye'nin Somali ile yaptığı savunma işbirliği anlaşmaları ve bölgedeki enerji arama gemilerinin faaliyetleri, İsrail'in deniz ticaret yollarını "kuşatma" girişimi olarak yorumlandı.

Türk donanmasının ayrıca Kızıldeniz'de ve Pakistan ile anlaşma kapsamında Hint Okyanusu girişinde bulunmasının, İsrail'in Asya ile olan ticaret yollarını kontrol etmesine olanak sağlayacağı vurgulandı.