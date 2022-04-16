İsrail öldürmeye devam ediyor! Geçen yılın aynı dönemine göre zulüm 5 kat arttı

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Euro-Med'in yayınladığı raporda, Nisan 2022'nin ilk yarısında 18 Filistinlinin öldürüldüğü açıklandı.

Ölümlerin çoğunun, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in 8 Nisan'da "Bu savaşta sınırlama olmadı, olmayacak." açıklamaları sonrasında gerçekleştiği belirtilirken, İsrail polisinin 15 Nisan Cuma günü Mescid-i Aksa'yı basıp ibadet edenlere saldırması sonrasında, 150'den fazla Filistinlinin yaralanmasının ve 400 Filistinlinin tutuklanmasının şiddetin boyutlarını gözler önüne serdiği ifade edildi.

Raporda, "İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın yapma kararı ve ibadet edenlere haksız yere saldırması, İsrail'deki karar vericilerin pervasızlığını ve bariz bir şiddeti tırmandırma arzusunu yansıtıyor. Bu davranışın Kudüs'teki ve Filistin topraklarındaki istikrar üzerinde ciddi yansımaları olabilir. Bir benzeri geçtiğimiz yılın mayıs ayında da gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Euro-Med, 2022'nin başından bu yana İsrail güçleri tarafından 8'i çocuk ve 2'si kadın olmak üzere 47 Filistinlinin çeşitli olaylarda öldürüldüğünü de belgeledi. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinlilerin yaklaşık beş katı olduğu belirtiliyor.

İsrailli politikacıların orduya ve kolluk kuvvetlerine "terörle mücadelede tam hareket özgürlüğü" vermesinin, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'de yaşayan Filistinli sivilleri öldürmek ve taciz etmek için haksız bir bahanenin yolunu açtığı vurgulanıyor.

"İSRAİL HÜKÜMETİNİN POLİTİKALARI TETİĞİ ÇEKMEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

Euro-Med, bu yıl Filistinlilere yönelik cinayetlerdeki artışı, İsrail ordusu tarafından 20 Aralık 2021'de onaylanan Batı Şeria'daki askerlere taş ve molotof kokteyli atan Filistinli gençlere "uyarısız ateş açma" izin veren yeni talimatlara bağladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett bu değişikliği memnuniyetle karşılayarak, "askerlerin kendilerini savunmasına izin vereceklerini" söylemişti.

İsrail ordusunun "uyarısız ateş açma" politikası, esnek olması ve çoğu zaman herhangi bir gerekçe olmaksızın Filistinlilere karşı cinayetlere yol açması yıllardır eleştirilerin hedefindeydi. Ancak İsrail güçlerini her türlü sorumluluktan kurtaran yeni talimatlar, tetiği çekmeyi askerler için kolay bir iş haline getirdiği ifade ediliyor.

Yeni talimatlar sonucunda, 2022 yılının başından bu yana cinayetlerde kayda değer bir artış oldu.

Ocak ayında 5 Filistinli öldürülürken, Şubat ayında bu sayı 6'ya, Mart ayında ise 18'e yükseldi. Ramazan Ayı'nın da yaşandığı Nisan ayının sadece ilk yarısında 18 Filistinli öldürüldü.

"HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEKSİZİN 29 SİVİL KATLEDİLDİ"

Euro-Med'in raporunda, 7'si çocuk ve 2'si kadın olmak üzere öldürülen 29 Filistinlinin, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin veya herhangi bir olaya karışmadan açılan ateş sonucunda öldürüldüğü belirtildi. İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı uyguladığı aşırı güç kullanımının, hükümet politikasına dönüştüğü de ifade edildi.

İsrail ordusunun yaralıları kan kaybından ölüme terk ettiği, makul şüphe veya bıçaklama girişimi bahanesiyle en az 8 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen raporda, yararlılara ilk yardım sağlanmasına izin vermeyerek Uluslararası İnsan Hakları'nı ihlal ettiği vurgulandı.

Nablus ve Cenin'de düzenlenen iki suikastta (yargısız infaz) 6 sivil öldürülürken, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Filistin şehirlerini basmasının ardından çıkan çatışmalarda 6 kişi daha öldürüldü.

Euro-Med, İsrail'in sivillere karşı öldürücü güç kullanmakta ısrar etmesinin, İsrail'de hesap verilebilirlik olgusunun eksikliğinden ve İsrail'in her seferinde ihlallerden kurtulmasını sağlayan uluslararası toplum politikasının bir sonucu olduğunu belirtiyor.

Birleşmiş Milletler mekanizmalarını ve ilgili organları Filistin topraklarındaki sivilleri korumak için acil eyleme geçmeye ve onlara karşı işlenen korkunç cinayetlerin hesabını vermelerini sağlamak için ciddi adımlar atmaya çağıran Euro-Med, ilgili tarafları, özellikle Mescid-i Aksa'da olmak üzere İsrail saldırılarını durdurmak için derhal müdahale etmeye davet ediyor.

Star Gazetesi