  • İsrail ordusu, ateşkes dinlemedi: 6 araca İHA saldırısı
Dünya

İsrail ordusu, ateşkes dinlemedi: 6 araca İHA saldırısı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerinde toplam 6 aracı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 12:46 - Güncelleme:
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail İHA'ları Beyrut-Sayda hattında Şuf ilçesinde 2 saat içerisinde 3 aracı hedef aldı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde Maaliyye yolunda bir aracı vuran İsrail İHA'ları, Şaitiyye kavşağında bir araca daha saldırı düzenledi.

Nakura beldesi yolu üzerinde bir aracı hedef alan İHA saldırısında da 1 kişi yaralandı.

Saldırılarda hedef alınan araçlar alev aldı, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan başkent Beyrut semalarında İsrail'e ait bir İHA sabah saatlerinden bu yana alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 880'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

