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Dünya

İsrail ordusu ayakta! Gazze'ye saldırıların durdurulmasını istediler

İsrail'de bir kısmı muvazzaf zırhlı birlikler ile emekli deniz kuvvetleri mensubu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 22:45 - Güncelleme:
İsrail ordusu ayakta! Gazze'ye saldırıların durdurulmasını istediler
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Hava kuvvetlerinde bazıları muvazzaf pilot ve yedek askerlerin ardından, İsrail donanmasından emekli 150'den fazla subay da esir takası amacıyla Gazze'deki saldırıların sonlandırılması için mektup yayınladı.

Mektupta, Gazze'ye yönelik saldırıların Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiği, İsrailli askerlerin hayatını tehlikeye attığı ve masum sivillere zarar verdiği vurgulandı.

Hamas'ın elinde hala 59 İsrailli esir olduğuna işaret edilen mektupta, Tel Aviv'in bu esirlerin serbest bırakılmasına yönelik yükümlülüğünden giderek uzaklaştığı belirtildi.

GAZZE'YE SALDIRILARIN BİR AN ÖNCE DURDURULMASI İSTENDİ

Netanyahu hükümetinin güvenlik yerine siyasi ve kişisel çıkarları öncelediği ifade edilen mektupta, esir takası için Gazze'ye saldırıların bir an önce durdurulması istendi.

Zırhlı birliklerden bir kısmı muvazzaf çok sayıda asker de benzer açıklama yaparak esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

İsrail hava kuvvetlerinde bir kısmı emekli 960 pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir mektup yayınlamıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen mektubu imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onayladığı bildirilmişti.

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