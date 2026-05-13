İsrail ordusu Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Tubas'ın Akkabe beldesine askeri araçlarla baskın düzenledi.

Filistinlilerin evlerini basarak arama yapan ve eşyalarına zarar veren İsrail askerleri, belde sakinlerinden 11 kişiyi gözaltına aldı.



İsrail ordusu, Filistinli Hani Fayiz Ganim'in evini soruşturma merkezine dönüştürdü ve bazı Filistinlileri burada sorguladı.



El Halil kentinin Dura beldesi de sabah saatlerinde İsrail ordusunun baskınına sahne oldu.



İsrail askerleri, beldede sorgu merkezine dönüştürülen evlerde çok sayıda Filistinliyi saha sorgusuna tabi tuttu.



İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

