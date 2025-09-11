İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,38
  • EURO
    48,728
  • ALTIN
    4828.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ordusu, Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli genci gözaltına aldı
Dünya

İsrail ordusu, Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli genci gözaltına aldı

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde, İsrail ordusuna ait zırhlı aracın üzerinden geçtiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 İsrail askeri yaralandı. Olayın ardından İsrail ordusu, evlerine baskın düzenleyerek arama yaptığı onlarca Filistinli genci gözaltına aldı.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 23:41 - Güncelleme:
İsrail ordusu, Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli genci gözaltına aldı
ABONE OL

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Tulkerim'in güney ve doğu girişlerindeki demir kapıların yanı sıra güneydeki Cebbara Köprüsü kapısı ile doğudaki Annab Askeri Kontrol Noktası kapısını kapatarak araçların geçişini engelledi.

Kent merkezindeki dükkan ve kafelere baskın düzenleyen İsrail güçleri, dükkan ve kafelerde veya araçların içinde bulunan herkesi gözaltına alarak, Haduri Askeri Kontrol Noktasının kapısına giden caddeye doğru uzun kuyruklar halinde yürümeye zorladı.

İsrail askerleri, çok sayıda dükkana baskın düzenledikten sonra güvenlik kamerası görüntülerine el koydu.

Kente daha fazla askeri araç ve buldozer konuşlandırılırken gözaltına alınan gençlerin sahada sorguya çekildiği aktarıldı.

2 İSRAİL ASKERİ YARALANDI

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde, İsrail ordusuna ait zırhlı aracın üzerinden geçtiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 İsrail askeri yaralanmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, patlayıcının ordunun bölgede düzenlediği bir saldırı sırasında infilak ettiği belirtilmişti.

Patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir askeri aracın hasar gördüğü, olayın ardından İsrail ordusunun kenti kuşatarak kontrol noktaları kurduğu kaydedilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.