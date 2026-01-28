İsrail ordusu, Batı Şeria'da en az 130 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail'in Nablus'a bağlı Burin ve Madama beldeleri ile Tubas'a bağlı Akabe ve Kalkilya'daki İmatin beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'daki birçok noktaya baskınlar düzenlediği belirtildi.



İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınları sırasında iki kadın, bir çocuk ve eski tutukluların da aralarında yer aldığı en az 130 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Gözaltına alınanların büyük bölümünün saha sorgulamalarının ardından serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"İşgal güçleri, yılın başından bu yana Gazze'deki soykırımın ardından benzeri görülmemiş şekilde, Filistin toplumunun çeşitli kesimlerini hedef alarak toplu cezalandırma politikası çerçevesinde gözaltı operasyonlarını ve saha soruşturmalarını artan bir hızla tırmandırmaya devam ediyor."

Açıklamada, İsrail ordusunun baskınlar sırasında başta saha sorgulamaları olmak üzere çeşitli ihlal ve uygulamaları sistematik hale getirdiği, halkın evlerinden zorla çıkarıldığı ve mülklere zarar verildiği vugulandı.

