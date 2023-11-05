İsrail ordusu bunu beklemiyordu! Geri çekilmek zorunda kaldılar

AA'nın derlediği bilgilere göre, son 24 saat içinde İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçu birlikleri ve savaş gemileri, Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak, yolları, tarım arazilerini, evleri, iki okulu, üç camiyi, bir hastaneyi ve ambulansları hedef aldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da özellikle Gazze'nin kuzeyinde İsrail tanklarına, buldozerlerine ve asker taşıyan araçlarına "Yasin 105" anti-zırh füzeleriyle onlarca saldırı gerçekleştirdi.

- GAZZE'NİN KUZEY EKSENİ

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeybatı ekseninde Şati Mülteci Kampı çevresindeki El-Makusi gökdelen bölgesinde konuşlandıkları noktadan, kuzeyin en uç noktasında bulunan Beyt Lahiya beldesindeki Amerikan Okulu bölgesine çekildi.

Geri çekilme mesafesinin iki kilometre kadar olduğu tahmin edilirken, bu İsrail askeri araçlarının 27 Ekim'de karadan saldırılara başladığında ulaştığı ilk noktaya geri döndüğü anlamına geliyor.



Kassam Tugaylarının, Şati Mülteci Kampı'nın dış mahallelerine giren İsrail askeri araçlarına yönelik yoğun saldırıları ve püskürtme operasyonlarının bu geri çekilmenin ana sebebi olduğu ifade ediliyor.



Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, dün yaptığı açıklamada, "Mücahitlerimiz, Beyt Hanun beldesinde (kuzeyde) ve Gazze'nin kuzeybatısı ile güneyindeki düşmanla savaşıyor. Mücahitlerimiz, son iki günde 24 İsrail askeri aracını imha etti." dedi.

İsrail askeri araçlarına tanksavar roketlerle saldırılar yaptıklarını aktaran Ebu Ubeyde "İsrail güçlerine karşı orantısız bir savaş yürütüyoruz. Ancak bu savaş dünyada ders kitaplarına girecek ve tarihte ebedi kalacak" ifadelerini kullandı.

Kassam Tugayları da "savaşçılarının Gazze'nin kuzeyinde bir binada kalan Siyonist güçlerle el bombaları ve makineli tüfeklerle çatıştığını" kaydetti.

Bu çatışmada, 5 İsrail askerinin öldürüldüğü ve bazılarının ise yaralandığı belirtilirken İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik kara savaşı sırasında 4 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze'de kara savaşlarının başladığı 31 Ekim'den bu yana ölen askerlerinin sayısı 29'a yükseldi.

- GAZZE'NİN GÜNEY EKSENİ

İsrail güçleri güney ekseninde Zeytun Mahallesi ve Tel el-Heva çevresini 4 gündür top atışları ve savaş uçaklarıyla yoğun şekilde bombalıyor; Gazze'nin batısındaki Reşid Caddesi'ne yaklaşık 500 metre uzaklıkta konuşlandıkları konumu ise koruyor.

Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, Tel el-Heva'nın güneyine giren İsrail askeri araçlarını havan toplarıyla bombaladıklarını bildirdi.

Kassam mensupları, Tel el-Heva'nın güneybatısına giren İsrail'e ait bir tankı Konkurs güdümlü tanksavarla imha etti ve böylece, söz konusu füzeyi kullandığını ilk kez duyurdu.

- İSRAİL GÜÇLERİ NEREYE YÖNELİYOR?

İsrail'in sahadaki askeri operasyonlarından, kara harekatının Zeytun Mahallesi'nden kuzeye doğru, İsrail uçaklarının geçen günlerde büyük bir bölümünü yok ettiği Tel el-Heva Mahallesi'nin derinliklerine kadar gidebileceği açıkça görülüyor.



Bu senaryo, İsrail'in 2008-2009 yılındaki 23 gün süren saldırılarına büyük ölçüde benziyor. O dönem, İsrail kara operasyonu Gazze'nin doğu sınırından başladığında, Zeytun Mahallesi'ne girmiş ve Tel el-Heva'ya kadar uzanan Güney Mahallesi'nin çevresine ulaşmıştı.

İsrail birlikleri, o saldırılar sırasında Kudüs Hastanesi bölgesini, Barselona Parkı'nı ve Tel el-Heva gökdelenlerini işgal etmişti.

