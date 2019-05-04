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İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni vurmaya başladığını duyurdu

srail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün 90'a yakın roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlattı.

  • AA, İHA
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad hedeflerine yönelik hava saldırısı başlattık." ifadesi kullanıldı.

Saldırının Gazze'den bugün İsrail tarafına atılan 90'a yakın rokete karşılık olarak başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın bölgelere roket atışlarının sürdüğü ve bölgede zaman zaman sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Yerel basın ise Gazze'den bugün İsrail'e atılan roketlerin sayısının yüzü geçtiği, bu roketlerin büyük bir bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği bildirdi.

Basında ayrıca atılan roketlerden birinin Gazze'den sınır hattındaki Eşkol bölgesinde bir eve isabet ettiği, evde bulunanlardan yaralanan olmadığı kaydedildi.

-1 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Bölgede gerginlik artarken, atılan roketler nedeniyle İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin kuzeyinde 2 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlemiş, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktaları tank atışlarıyla vurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun sabah düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli şehit oldu, en az 6 kişi yaralandı.

İsrail'in son saldırılarına ilişkin Filistinli kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.

-İSRAİL YOLLARI KAPATTI

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2'si yaralanmıştı.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

Artan gerginliğin ardından İsrail tarafında Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerdeki yollar İsrail güçlerince ulaşıma kapatılmış, bazı sahillere girişler yasaklanmıştı.

İSRAİL'DE SIĞINAKLAR AÇILDI  
 
İsrail, Gazze'den bu sabah atılan füzeler nedeniyle ülkenin güneyindeki sığınakları açarken, plajları da tahliye etti. İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail makamlarının Gazze sınırına yakın bölgelerde sığınakları açtığını ve plajları tatilcilerden tahliye ettiğini aktardı. İsrail’den daha önce yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına yaklaşık 100 füze atıldığı aktarıldı. Atılan füzeler nedeniyle Gazze Şeridi'ne yakın bölgelerde siren sesleri çalındı. Bununla birlikte Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
 
FİLİSTİNLİ GRUPLARDAN İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINA TEPKİ 

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin direnişi, işgalci İsrail'in Gazze'deki halkımıza yönelik saldırılarına izin vermeyecek." ifadesini kullandı.

Kanu, Filistinlilerin, kanlarının boşa akıtılamayacağı, İsrail'in saldırılarına izin verilmeyeceğini aktardı.

- "GAZZE HALKINI KORUMAKTA KARARLIYIZ"

İslami Cihad ise Filistin direniş gruplarının halkını korumakta kararlı olduğunu vurguladı.

İslami Cihad Sözcüsü Musab el-Berim, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin direnişi, hangi şart altında olursa olsun halkını koruma ve işgalci İsrail'e karşı koyma görevinde kararlı." ifadesine yer verdi.

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