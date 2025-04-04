İsrail ordusu Gazze'de deniz suyu arıtım tesisini bombaladı

İsrail ordusu gıda ve temiz suya erişimde sıkıntının yaşandığı Gazze Şeridi'nde deniz suyu arıtma tesisini bombaladı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde "Gabayin" deniz suyu arıtma tesisini bombaladı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, görgü tanıkları İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun bir şekilde ateş açarak girdiğini söyledi.

Şucaiyye'nin topçu atışları ve hava saldırılarıyla da hedef alındığını aktaran tanıklar, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki çok sayıda bölgeye hava saldırıları başlattığını belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işgalini genişlettiğini açıklamış ve "Şucaiyye'de kontrolü derinleştirmek ve tampon bölgeyi genişletmek için" kara saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı.

- GAZZE'DE İNSANİ KRİZ HER GEÇEN GÜN DERİNLEŞİYOR

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1163 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 523'e, yaralıların sayısı 114 bin 776'ya yükseldi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı çadırı hedef alması sonucu bir kadın ve çocuğu şehit oldu

İsrail ordusu gıda ve temiz suya erişimde sıkıntının yaşandığı Gazze Şeridi'nde deniz suyu arıtma tesisini bombaladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'de gıda ve yardımları silah olarak kullanması sebebiyle "açlık ve çaresizliğin yayıldığını" ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 18 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Filistin halkını yeniden göçe zorlayan tahliye uyarıları ve şiddetlendirdiği saldırıların ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işgalini genişlettiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

02.35 ABD'nin başkenti Washington DC'de cumartesi düzenlenecek geniş çaplı katılım beklenen Gazze gösterisi öncesi Beyaz Saray ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

01.31 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "İsrail'in gerçek amacı esirlerin serbest kalmasını sağlamak değil, Filistin toprağı çalmak." dedi.

00.58 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin çoğu İsrail'in insani yardım ve sağlık çalışanları ile sivilleri öldürmesini kınarken, ABD tüm "şiddetin" sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etti.

00.04 ABD Senatosu, bağımsız Senatör Bernie Sanders'in İsrail'e yapılacak yaklaşık 9 milyar dolarlık silah satışının iptal edilmesini öngören karar tasarısını reddetti. Böylece ABD yönetimi, İsrail'e her biri yaklaşık bir tonluk 35 binden fazla bomba ve bazı diğer mühimmatları kapsayan 8,8 milyar dolarlık silah satışı yapacak.

- ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1163 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 523'e, yaralıların sayısı 114 bin 776'ya yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.