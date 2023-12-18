İsrail ordusu, işgal ettiği ve 4 sivili öldürdüğü El-Faria Mülteci Kampı'ndan çekildi

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ikisi çocuk 4 Filistinliyi öldürdüğü El-Faria Mülteci Kampı baskını yaklaşık iki saat sürdü. İsrail güçleri, kamptan tamamen çekildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail güçleri, kampa düzenlediği baskında 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun baskın düzenlediği kampta askerler ile Filistinli silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını, ordunun kampı kuşatma altına aldığını ve çeşitli noktalarına keskin nişancılar yerleştirdiğini aktarmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun El-Faria Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu ikisi çocuk 4 Filistinliyi öldürdüğünü duyurmuştu.

Filistin Kızılayı da ekiplerinin müdahale ettiği 8 yaralıdan 4'ünün hayatını kaybettiğini, diğerlerinin durumunun ise "kritik" olduğunu açıklamıştı.