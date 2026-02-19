İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7846
  • EURO
    51,7213
  • ALTIN
    7010.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katil İsrail ordusu şehit ettiği Filistinlinin evini yıktı
Dünya

Katil İsrail ordusu şehit ettiği Filistinlinin evini yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde El Halil kentinde Kasım 2025'te öldürdüğü Filistinlinin ailesine ait evi patlayıcılarla yıktı.

AA19 Şubat 2026 Perşembe 07:16 - Güncelleme:
Katil İsrail ordusu şehit ettiği Filistinlinin evini yıktı
ABONE OL

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummer beldesinde Kasım 2025'te öldürdüğü Velid Sabarine'nin evine baskın düzenledi.

Çevredeki evlerin sakinlerini zorla dışarı çıkaran İsrail askerleri, Sabarine ailesine ait 3 katlı evin en üst katını havaya uçurdu.

İsrail askerleri bölgeye düzenlediği baskında 19 yaşındaki Nebil Mürşid Sabarine'yi de gözaltına aldı.

İsrail ordusu geçen ay Sabarine ailesinin evi hakkında yıkım kararı çıkarıldığını bildirmişti.

Kasım 2025'te İsrail ordusu 18 yaşındaki Velid Sabarine ve İmran İbrahim el-Atraş'ı Beytüllahim kenti yakınında ateş açarak öldürmüştü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.