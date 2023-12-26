İsrail ordusu, Kızıldeniz'de bir ''düşman hedefine'' müdahale ettiğini duyurdu

İsrail ordusunun, X sosyal medya hesabından, savaş uçaklarının, bir insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiği görüntüler yayımlandı.

İsrail ordu radyosu da İHA'nın İsrail'in güneyinde, Kızıldeniz'in kuzeyindeki Akabe Körfezi kıyısında yer alan Eilat kentine gönderildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan, söz konusu İHA'nın nereden ve kim tarafından gönderildiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan, Yemen'deki Husiler dde daha önce, Eilat kentini ve İsrail'e ait askeri noktaları hedef aldığını duyurmuştu.