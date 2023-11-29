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Dünya

İsrail ordusu, Lübnan askeri aracına ateş açtı

İsrail ordusunun sınırda devriye gezen Lübnan'a ait askeri aracın yakınına ateş açtığı belirtildi.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 14:20 - Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan askeri aracına ateş açtı
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu sınırdaki El Abad askeri noktasından, Lübnan'ın Hunin beldesinde devriye gezen askeri aracın bulunduğu bölgeye ateş açtı.

Saldırının Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askeri noktasına da yakın bir yerde meydana geldiği aktarılan haberde, olayda herhangi bir can kaybı ve maddi hasarın yaşanmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 86 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar, İsrail ile Hamas'ın 24 Kasım'da vardığı "insani ara"nın ardından büyük oranda azaldı.

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