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Dünya

İsrail ordusu Lübnan topraklarına ateş açtı

İsrail ordusu, sınır şeridi yakınlarında şüpheli bir hareketlilik üzerine Lübnan topraklarına ateş açtı. Lübnan ve İsrail makamlarından resmi açıklama yapılmadı.

AA29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:55 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:08
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Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail güçleri, sınır şeridi yakınlarında meydana gelen bir hareketlilik üzerine Lübnan'ın güneyindeki Kafar Kela köyü yönüne ateş açtı.

Konuyla ilgili, Lübnan ve İsrail makamlarından resmi açıklama yapılmadı.

Lübnan ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait keşif uçaklarının, pazartesi günü yerel saatle 00.50'den itibaren güney sınırından ülkeye girerek hava sahasını ihlal ettiği, ihlallerin sayısının 29'a ulaştığı ifade edilmişti.

- LÜBNAN-İSRAİL SINIRINDAKİ OLAYLAR

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, sınırda yaşanan bir "güvenlik olayı" üzerine Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesinde bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı da sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine saldırdığını belirtmiş ancak daha sonra yaptığı yazılı açıklamayla söz konusu eylemden geri adım atmıştı.

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına 20 Temmuz'da düzenlenen saldırıda ise biri Hizbullah üyesi 5 kişi ölmüştü.

Suriye, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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